Лукашенко объяснил, зачем Беларусь и РФ проводят совместные ядерные учения

Лукашенко: РФ и Беларусь проводят ядерные учения для защиты

24 мая 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

РФ и Беларусь проводят учения по применению нестратегического ядерного оружия Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Россия и Беларусь проводят совместные учения по применению нестратегического ядерного оружия в целях обучения. У стран нет желания нападать на кого-либо, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. «У нас нет желания ни на кого нападать, защищаться, как защищать, но он должен уметь пользоваться этим оружием. Мы не нагнетаем обстановку, но должны готовиться, чтобы не пропустить удар», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Беларусь проводят совместные учения по применению нестратегического ядерного оружия в целях обучения. У стран нет желания нападать на кого-либо, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. «У нас нет желания ни на кого нападать, защищаться, как защищать, но он должен уметь пользоваться этим оружием. Мы не нагнетаем обстановку, но должны готовиться, чтобы не пропустить удар», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24».