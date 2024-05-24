Лукашенко объяснил, зачем Беларусь и РФ проводят совместные ядерные учения

Лукашенко: РФ и Беларусь проводят ядерные учения для защиты
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РФ и Беларусь проводят учения по применению нестратегического ядерного оружия Фото:

Россия и Беларусь проводят совместные учения по применению нестратегического ядерного оружия в целях обучения. У стран нет желания нападать на кого-либо, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас нет желания ни на кого нападать, защищаться, как защищать, но он должен уметь пользоваться этим оружием. Мы не нагнетаем обстановку, но должны готовиться, чтобы не пропустить удар», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24».

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Россия и Беларусь проводят совместные учения по применению нестратегического ядерного оружия в целях обучения. У стран нет желания нападать на кого-либо, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным. «У нас нет желания ни на кого нападать, защищаться, как защищать, но он должен уметь пользоваться этим оружием. Мы не нагнетаем обстановку, но должны готовиться, чтобы не пропустить удар», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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