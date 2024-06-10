Челябинца, трижды садившегося за руль без прав, отправили в колонию

В Коркино (Челябинская область) местного жителя отправили в колонию строгого режима после того, как он в третий раз сел за руль без водительского удостоверения. Об этом URA.RU 11 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.3 УК РФ. Суд с учетом позиции прокурора назначил виновному наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на пять лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там рассказали, что в прошлом мужчина был лишен водительских прав. Несмотря на это дважды садился за руль. Каждая такая поездка заканчивалась для него остановкой сотрудниками ГАИ и привлечением к административной ответственности. После третьего подобного поступка на мужчину возбудили уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!