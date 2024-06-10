10 июня 2024

Челябинца, трижды садившегося за руль без прав, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на отсутствие водительских прав мужчина трижды садился за руль
Несмотря на отсутствие водительских прав мужчина трижды садился за руль Фото:

В Коркино (Челябинская область) местного жителя отправили в колонию строгого режима после того, как он в третий раз сел за руль без водительского удостоверения. Об этом URA.RU 11 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.3 УК РФ. Суд с учетом позиции прокурора назначил виновному наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на пять лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что в прошлом мужчина был лишен водительских прав. Несмотря на это дважды садился за руль. Каждая такая поездка заканчивалась для него остановкой сотрудниками ГАИ и привлечением к административной ответственности. После третьего подобного поступка на мужчину возбудили уголовное дело.

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В Коркино (Челябинская область) местного жителя отправили в колонию строгого режима после того, как он в третий раз сел за руль без водительского удостоверения. Об этом URA.RU 11 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.3 УК РФ. Суд с учетом позиции прокурора назначил виновному наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на пять лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что в прошлом мужчина был лишен водительских прав. Несмотря на это дважды садился за руль. Каждая такая поездка заканчивалась для него остановкой сотрудниками ГАИ и привлечением к административной ответственности. После третьего подобного поступка на мужчину возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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