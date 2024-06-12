12 июня 2024

Задумка чиновников по реконструкции фонтана привела к провалу асфальта в центре Кургана. Видео

В Кургане из-за реконструкции фонтана затопило двор
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, парк победы, фонтан
В Кургане из-за реконструкции фонтана затапливает двор и проваливается асфальт Фото:

В Кургане проваливается асфальт во дворе дома по улице Рихарда Зорге, 20, из-за колодца, из которого бежит вода после реконструкции фонтана в парке Победы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат городской думы Яков Сидоров, который побывал на месте событий и снял видео по теме, опубликованной на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дом по улице Зорге, 20. Одна из проблем, беспокоящая жителей дома, — образовался нешуточный провал. В конце апреля запускали фонтан в парке Победы, последняя реконструкция фонтана была, выстроили колодец на тротуаре, из него течет вода, размывая асфальт», — отметил Сидоров. По его словам, работы по реконструкции фонтана были проведены в апреле 2024 года.

По данным председателя многоквартирного дома Татьяны, компания мэрии МКУ «Дирекция парков и скверов» ранее привозила мешки с глиной и щебень и засыпала провалы, но это не помогло, и асфальтовое покрытие продолжает проваливаться. «Половина тротуара отвалилось. Наш двор находится ниже парка Победы и тротуара, под землей к нам течет вода. В нашем дворе организовался большой провал. Во двор заезжают большегрузы. Неизвестно, какая машина может провалиться. Вода хлещет, скоро провалится асфальт, плитка на тротуаре снова начинает проваливаться», — рассказала Татьяна в видео.

Корреспондент URA RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости, ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане с наступлением теплой погоды запустили три городских фонтана. Фонтаны заработали 1 мая в парке Победы, на Троицкой площади и в сквере воинам-зауральцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах второй половины XX века.

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В Кургане проваливается асфальт во дворе дома по улице Рихарда Зорге, 20, из-за колодца, из которого бежит вода после реконструкции фонтана в парке Победы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил депутат городской думы Яков Сидоров, который побывал на месте событий и снял видео по теме, опубликованной на его странице в соцсети «ВКонтакте». «Дом по улице Зорге, 20. Одна из проблем, беспокоящая жителей дома, — образовался нешуточный провал. В конце апреля запускали фонтан в парке Победы, последняя реконструкция фонтана была, выстроили колодец на тротуаре, из него течет вода, размывая асфальт», — отметил Сидоров. По его словам, работы по реконструкции фонтана были проведены в апреле 2024 года. По данным председателя многоквартирного дома Татьяны, компания мэрии МКУ «Дирекция парков и скверов» ранее привозила мешки с глиной и щебень и засыпала провалы, но это не помогло, и асфальтовое покрытие продолжает проваливаться. «Половина тротуара отвалилось. Наш двор находится ниже парка Победы и тротуара, под землей к нам течет вода. В нашем дворе организовался большой провал. Во двор заезжают большегрузы. Неизвестно, какая машина может провалиться. Вода хлещет, скоро провалится асфальт, плитка на тротуаре снова начинает проваливаться», — рассказала Татьяна в видео. Корреспондент URA RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации новости, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане с наступлением теплой погоды запустили три городских фонтана. Фонтаны заработали 1 мая в парке Победы, на Троицкой площади и в сквере воинам-зауральцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах второй половины XX века.
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