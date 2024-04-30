30 апреля 2024

Власти Кургана включили фонтаны. Видео

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Стройки в Заозерном. Курган, парк победы, фонтан
В Кургане заработали фонтанты Фото:

В Кургане с наступлением теплой погоды запустили три городских фонтана. Об этом сообщается на сайте администрации.

«Заработали фонтаны в парке Победы, на Троицкой площади и в сквере воинам-зауральцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах второй половины XX века», — говорится в сообщении. Уточняется, что остальные фонтаны также заработают в ближайшее время. Перед запуском все фонтаны были проверены на исправность инженерных систем и подсветки.

В прошлом году городские фонтаны включали на несколько дней позже — 5 мая. В первую очередь также были запущены в Парке Победы, у областной филармонии и в сквере воинам-интернационалистам.

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В Кургане с наступлением теплой погоды запустили три городских фонтана. Об этом сообщается на сайте администрации. «Заработали фонтаны в парке Победы, на Троицкой площади и в сквере воинам-зауральцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах второй половины XX века», — говорится в сообщении. Уточняется, что остальные фонтаны также заработают в ближайшее время. Перед запуском все фонтаны были проверены на исправность инженерных систем и подсветки. В прошлом году городские фонтаны включали на несколько дней позже — 5 мая. В первую очередь также были запущены в Парке Победы, у областной филармонии и в сквере воинам-интернационалистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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