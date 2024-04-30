В Кургане с наступлением теплой погоды запустили три городских фонтана. Об этом сообщается на сайте администрации.
«Заработали фонтаны в парке Победы, на Троицкой площади и в сквере воинам-зауральцам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах второй половины XX века», — говорится в сообщении. Уточняется, что остальные фонтаны также заработают в ближайшее время. Перед запуском все фонтаны были проверены на исправность инженерных систем и подсветки.
В прошлом году городские фонтаны включали на несколько дней позже — 5 мая. В первую очередь также были запущены в Парке Победы, у областной филармонии и в сквере воинам-интернационалистам.
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