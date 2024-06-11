Суд ЮАР арестовал активы Google за дискриминацию православного телеканала

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Cуд ЮАР возбудил уголовное дело против Google
Cуд ЮАР возбудил уголовное дело против Google Фото:

Высокий суд Южно-Африканской Республики утвердил возбуждение уголовного дела против компании «Google SA» по делу о блокировке православного телеканала и арестовал ее активы. Об этом сообщает портал Moneyweb.

«Высокий суд ЮАР одобрил привлечение „Google SA“ к делу за блокировку православного телевидения», — говорится в материале. Отмечается, что суд в ЮАР принял решение о замораживании активов Google South Africa из-за того, что компания не выполнила судебное решение о восстановлении работы канала «Foundation for Orthodox Television».

Глава НКО «Фонд Православного Телевидения» Хьюго Джонстон, который подал иск, рассказал журналисту Джимми Мояхе о масштабности своих требований к корпорации. В ответ на вопрос о ежедневных суммах претензий и их увеличении, Хьюго подтвердил, что требования исчисляются в 100 000 рублей в день, удваиваясь еженедельно и достигая 700 000 рублей за период.

Хьюго Джонстон нацелен бороться с Google как с политически мотивированной корпорацией. Вопрос о том, какие законы будут действовать в «цифровом мире», становится все более актуальным, заключили в издании.

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Высокий суд Южно-Африканской Республики утвердил возбуждение уголовного дела против компании «Google SA» по делу о блокировке православного телеканала и арестовал ее активы. Об этом сообщает портал Moneyweb. «Высокий суд ЮАР одобрил привлечение „Google SA“ к делу за блокировку православного телевидения», — говорится в материале. Отмечается, что суд в ЮАР принял решение о замораживании активов Google South Africa из-за того, что компания не выполнила судебное решение о восстановлении работы канала «Foundation for Orthodox Television». Глава НКО «Фонд Православного Телевидения» Хьюго Джонстон, который подал иск, рассказал журналисту Джимми Мояхе о масштабности своих требований к корпорации. В ответ на вопрос о ежедневных суммах претензий и их увеличении, Хьюго подтвердил, что требования исчисляются в 100 000 рублей в день, удваиваясь еженедельно и достигая 700 000 рублей за период. Хьюго Джонстон нацелен бороться с Google как с политически мотивированной корпорацией. Вопрос о том, какие законы будут действовать в «цифровом мире», становится все более актуальным, заключили в издании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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