Суд ЮАР арестовал активы Google за дискриминацию православного телеканала

Высокий суд Южно-Африканской Республики утвердил возбуждение уголовного дела против компании «Google SA» по делу о блокировке православного телеканала и арестовал ее активы. Об этом сообщает портал Moneyweb.
«Высокий суд ЮАР одобрил привлечение „Google SA“ к делу за блокировку православного телевидения», — говорится в материале. Отмечается, что суд в ЮАР принял решение о замораживании активов Google South Africa из-за того, что компания не выполнила судебное решение о восстановлении работы канала «Foundation for Orthodox Television».
Глава НКО «Фонд Православного Телевидения» Хьюго Джонстон, который подал иск, рассказал журналисту Джимми Мояхе о масштабности своих требований к корпорации. В ответ на вопрос о ежедневных суммах претензий и их увеличении, Хьюго подтвердил, что требования исчисляются в 100 000 рублей в день, удваиваясь еженедельно и достигая 700 000 рублей за период.
Хьюго Джонстон нацелен бороться с Google как с политически мотивированной корпорацией. Вопрос о том, какие законы будут действовать в «цифровом мире», становится все более актуальным, заключили в издании.
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