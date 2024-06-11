Мигрантам, работавшим на пилораме в ХМАО, грозит массовое выдворение из РФ

В результате очередного рейда силовиков, в Нижневартовске обнаружили 15 нелегальных мигрантов, работавших на одной из пилорам города. Публикация об этом появилась на сайте УМВД Югры.
«Сотрудники правоохранительных органов при проверке обнаружили на пилораме иностранных граждан, которых доставили в отдел и проверили в информационной базе, в том числе на совершение преступлений. По результатам в отношении 15 граждан ближнего зарубежья было составлено 32 административных протокола о незаконной трудовой деятельности и другие», — сообщили в публикации правоохранителей.
Материалы дела переданы в суд, который постановил выдворить нарушителей из страны и оштрафовал их. Предприятие, в котором работали нелегалы, также находится под проверкой и может быть привлечено к ответственности.
Ранее URA.RU писало о том, что Нефтеюганская полиция устроила облаву на иностранцев-нелегалов. В ходе проверки объектов строительства, торговли и общественного питания города силовики нашли 48 нарушений в сфере нелегальной миграции.
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