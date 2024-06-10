10 июня 2024

Полиция ХМАО устроила облаву на мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские Нефтеюганска выявили 48 нарушений среди мигрантов
Полицейские Нефтеюганска выявили 48 нарушений среди мигрантов Фото:

Сотрудники полиции Нефтеюганска (ХМАО) нашли 48 нарушений среди мигрантов в ходе рейда по объектам строительства, торговли и общественного питания города. Об этом сообщили на сайте УМВД Югры.

«По итогам работы полицейские составили 48 административных протоколов. Из них 23 в отношении иностранных граждан, которые нарушили правила въезда в Российскую Федерацию, либо режим пребывания», — пояснили в публикации ведомства. Также сообщается, что в результате работы было возбуждено восемь уголовных дел.

На данный момент двое иностранцев выдворены за пределы страны, а в отношении семи мигрантов ведутся судебные разбирательства. Всего было проверено около 127 предприятий на территории Нефтеюганска.

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Сотрудники полиции Нефтеюганска (ХМАО) нашли 48 нарушений среди мигрантов в ходе рейда по объектам строительства, торговли и общественного питания города. Об этом сообщили на сайте УМВД Югры. «По итогам работы полицейские составили 48 административных протоколов. Из них 23 в отношении иностранных граждан, которые нарушили правила въезда в Российскую Федерацию, либо режим пребывания», — пояснили в публикации ведомства. Также сообщается, что в результате работы было возбуждено восемь уголовных дел. На данный момент двое иностранцев выдворены за пределы страны, а в отношении семи мигрантов ведутся судебные разбирательства. Всего было проверено около 127 предприятий на территории Нефтеюганска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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