Общество Здоровье Мэр дагестанского города объяснил, из-за чего отравились свыше 250 человек Мэр Нургудаев: отравление водой в Буйнакске произошло из-за ветхих коммуникаций 11 июня 2024 в 23:57 Размер текста - 17 + Власти начали раздавать жителям бутилированную воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев объяснил, из-за чего отравились свыше 250 человек. Это произошло из-за аварий на внутренних сетях подачи воды, которые происходят из-за ветхости коммуникаций. «Коммуникации почти на 70—80% находятся в ветхом состоянии. Необходимо заменить около 30 километров труб по всему Буйнакску», — приводит РБК заявление Нургудаева. В Роспотребнадзоре заявили днем 11 июня, что причиной отравления стала вода. В нее попали возбудители кишечной инфекции. Исследования проб продолжается. Возбуждено уголовное дело. Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды. Для жителей собрано более 53 тонн бутилированной воды, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев объяснил, из-за чего отравились свыше 250 человек. Это произошло из-за аварий на внутренних сетях подачи воды, которые происходят из-за ветхости коммуникаций. «Коммуникации почти на 70—80% находятся в ветхом состоянии. Необходимо заменить около 30 километров труб по всему Буйнакску», — приводит РБК заявление Нургудаева. В Роспотребнадзоре заявили днем 11 июня, что причиной отравления стала вода. В нее попали возбудители кишечной инфекции. Исследования проб продолжается. Возбуждено уголовное дело. Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды. Для жителей собрано более 53 тонн бутилированной воды, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям