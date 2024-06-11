11 июня 2024

Мэр дагестанского города объяснил, из-за чего отравились свыше 250 человек

Мэр Нургудаев: отравление водой в Буйнакске произошло из-за ветхих коммуникаций
© Служба новостей «URA.RU»
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ПВР. Школа 50. Курган , бутилированная вода, вода, пятилитровка
Власти начали раздавать жителям бутилированную воду Фото:

Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев объяснил, из-за чего отравились свыше 250 человек. Это произошло из-за аварий на внутренних сетях подачи воды, которые происходят из-за ветхости коммуникаций.

«Коммуникации почти на 70—80% находятся в ветхом состоянии. Необходимо заменить около 30 километров труб по всему Буйнакску», — приводит РБК заявление Нургудаева.

В Роспотребнадзоре заявили днем 11 июня, что причиной отравления стала вода. В нее попали возбудители кишечной инфекции. Исследования проб продолжается. Возбуждено уголовное дело.

Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды. Для жителей собрано более 53 тонн бутилированной воды, пишет RT.

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Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев объяснил, из-за чего отравились свыше 250 человек. Это произошло из-за аварий на внутренних сетях подачи воды, которые происходят из-за ветхости коммуникаций. «Коммуникации почти на 70—80% находятся в ветхом состоянии. Необходимо заменить около 30 километров труб по всему Буйнакску», — приводит РБК заявление Нургудаева. В Роспотребнадзоре заявили днем 11 июня, что причиной отравления стала вода. В нее попали возбудители кишечной инфекции. Исследования проб продолжается. Возбуждено уголовное дело. Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды. Для жителей собрано более 53 тонн бутилированной воды, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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