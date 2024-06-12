Врач рассказала о неочевидной опасности сладкого перца

Употребление перца может негативно сказаться на здоровье, так как он содержит алкалоиды, которые могут отравить организм. Данный продукт нельзя есть людям с заболеванием печени, почек. Об этом сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль.
«Если человек имеет заболевания печени, почек, у него страдает выделительная система, то перец, как и все пасленовые — а это и картофель, и баклажаны, и томаты, — из рациона надо исключать. Алкалоиды достаточно сильно могут отравлять организм, и если печень и органы выделительной системы уже перегружены, это будет усугублять их состояние», — заявила Дюваль в разговоре с радио Sputnik. Она отметила, что перец также не стоит есть при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе и язвенных заболеваниях.
По словам Дюваль, в сладком перце самое полезное — это содержание кобальта. В нем имеется 30% суточной нормы этого вещества. Она отметила, что в на регулярной остнове есть данный продукт следует людям, у которых имеется дисбаланс в работе щитовидной железы или гормональный дисбаланс. Также он может быть полезен тем, кто страдает железодефицитной анемией, так как кобальт и витамин С в перце помогают усваиваться железу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.