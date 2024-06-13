У Бари Алибасова появились проблемы со здоровьем

У Бари Алибасова диагностировали осложнения после инсульта

13 июня 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

У Бари Алибасова нашли серьезное осложнение после инсульта Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» У основателя группы «На-На» Бари Алибасова диагностировали дизартрию. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «У 77-летнего продюсера диагностировали дизартрию — нарушение речи на фоне перенесенного ранее инсульта», — написал telegram-канал Shot. В феврале этого года, Бари Алибасов был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт, который удалось вовремя купировать за месяц пребывания в больнице. По данным telegram-канала Shot, с последствиями инсульта он борется до сих пор. Недавно продюсер начал жаловаться на сильные головокружения, проблемы с памятью, речью и передвижением. Врачи установили, что у Алибасова дизартрия — расстройство, при котором речь становится невнятной. Сын продюсера же сообщил, что сейчас Бари Алибасов находится под контролем врачей, много отдыхает и проводит много времени со своей 5-летней внучкой. Ранее супруга продюсера говорила о том, что причиной госпитализации ее мужа стало повышенное давление, но позже в качестве причины указала гипертонический криз, который может дать осложнения на сердце и другие органы в том случае, если они ослаблены. Также telegram-канал Mash добавил, что у Бари Алибасова был стеноз сонной артерии, в результате которого нарушилось кровоснабжение мозга и резко ухудшились когнитивные способности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У основателя группы «На-На» Бари Алибасова диагностировали дизартрию. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «У 77-летнего продюсера диагностировали дизартрию — нарушение речи на фоне перенесенного ранее инсульта», — написал telegram-канал Shot. В феврале этого года, Бари Алибасов был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт, который удалось вовремя купировать за месяц пребывания в больнице. По данным telegram-канала Shot, с последствиями инсульта он борется до сих пор. Недавно продюсер начал жаловаться на сильные головокружения, проблемы с памятью, речью и передвижением. Врачи установили, что у Алибасова дизартрия — расстройство, при котором речь становится невнятной. Сын продюсера же сообщил, что сейчас Бари Алибасов находится под контролем врачей, много отдыхает и проводит много времени со своей 5-летней внучкой. Ранее супруга продюсера говорила о том, что причиной госпитализации ее мужа стало повышенное давление, но позже в качестве причины указала гипертонический криз, который может дать осложнения на сердце и другие органы в том случае, если они ослаблены. Также telegram-канал Mash добавил, что у Бари Алибасова был стеноз сонной артерии, в результате которого нарушилось кровоснабжение мозга и резко ухудшились когнитивные способности.