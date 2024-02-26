Shot: жена Бари Алибасова раскрыла истинную причину его госпитализации

Shot: гипертонический криз стал причиной госпитализации Бари Алибасова

26 февраля 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Бари Алибасов в настоящий момент госпитализирован Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Супруга продюсера, основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена Калинина раскрыла истинную причину госпитализации ее супруга. Если изначально она говорила о повышенном давлении, то сейчас в качестве причины называет гипертонический криз. Об этом сообщает Shot. «Гипертонический криз стал причиной госпитализации Бари Алибасова. Признаков инсульта у продюсера обнаружено не было, но он по-прежнему в реанимации. <…> Бари Каримович чувствует себя хорошо: врачи смогли быстро стабилизировать его состояние и привести давление в норму», — передают авторы канала, ссылаясь на слова Елены Калининой. Гипертонический криз сопровождается резким подъемом давления, который может дать осложнения на сердце и другие органы, если они ослаблены. Бари Алибасов был госпитализирован 25 февраля. Тогда Елена Калинина заявила, что у него просто поднялось давление и поводов для опасения нет. Сын продюсера сказал, что его отец уже рвется домой из больницы, передают «Дни.ру».

Супруга продюсера, основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена Калинина раскрыла истинную причину госпитализации ее супруга. Если изначально она говорила о повышенном давлении, то сейчас в качестве причины называет гипертонический криз. Об этом сообщает Shot. «Гипертонический криз стал причиной госпитализации Бари Алибасова. Признаков инсульта у продюсера обнаружено не было, но он по-прежнему в реанимации. <…> Бари Каримович чувствует себя хорошо: врачи смогли быстро стабилизировать его состояние и привести давление в норму», — передают авторы канала, ссылаясь на слова Елены Калининой. Гипертонический криз сопровождается резким подъемом давления, который может дать осложнения на сердце и другие органы, если они ослаблены. Бари Алибасов был госпитализирован 25 февраля. Тогда Елена Калинина заявила, что у него просто поднялось давление и поводов для опасения нет. Сын продюсера сказал, что его отец уже рвется домой из больницы, передают «Дни.ру».