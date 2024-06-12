Прокуратура нашла семейные кланы, работающие в учреждениях мэрии из ХМАО

Прокуратура ХМАО заставила мэра Белоярского района Сергея Маненкова навести порядок в подведомственных учреждениях администрации, где сотрудники надзорного ведомства нашли нарушения коррупционного законодательства. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Директор этнокультурного центра приняла на работу дочь на должность заведующей художественной экспозиции. В городской библиотеке директор также приняла на работу дочь. И в культурно-досуговом центре города аналогичное нарушение. Прокуратура направила письмо главе с требованием устранить нарушение в скорейшее время», — сообщил собеседник.
В прокуратуре ответили, что в адрес главы было направлено представление, что в подчинении у руководителей трех муниципальных учреждений культуры работают близкие родственники. «По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования конфликт интересов урегулирован, родственники руководителей учреждений уволены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура нашла нарушения в расходах на миллионный ремонт квартиры мэра из ХМАО. Поводом для проверки стал дорогостоящий ремонт за 1,2 миллиона рублей.
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