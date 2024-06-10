Прокуратура нашла нарушения в расходах на миллионный ремонт квартиры мэра из ХМАО

Прокуратура ХМАО вскрыла нарушения при выдаче служебной квартиры мэру Пыть-Яха Дмитрию Горбунову. Дорогостоящий ремонт за 1,2 миллиона рублей стал поводом для проверки, итогом которой оказалось представление прокурора, сообщает инсайдер.
«Горбунов при подписании документов на выделение средств на ремонт служебной квартиры в микрорайоне 6-й Пионерный не уведомил власти о возможной личной заинтересованности. И это при том, что мэр возглавляет городской Совет по противодействию коррупции. Прокуратура дала ему месяц на устранение нарушений. Поговаривают, что Горбунов всерьез задумывается о том, чтобы освободить жилье после скандала — горожан возмутил дорогостоящий ремонт за счет бюджета при зарплате в несколько сот тысяч рублей», — сообщает инсайдер.
В распоряжении редакции имеются подтверждающие документы. Вопрос будет рассмотрен на заседании думы Пыть-Яха. В администрации города пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Ранее URA.RU писало о том, что дорогостоящий ремонт квартиры стал поводом для обращения депутата думы ХМАО Виктора Сысуна в прокуратуру. При этом, в городе, где очередь на соцнайм превышает 600 семей, 53 квартиры занимают государственные и муниципальные служащие.
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