Челябинцев предупредили о 36-градусной жаре

13 июня 2024 в 14:09 Размер текста - 17 +

В ближайшие выходные челябинцам обещают аномальную жару Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, ожидается 35-36 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики челябинского гидрометеоцетра (ЦГМС). «К 15 июня в регионе ночные температуры достигнут 14-19 градусов, днем до 36 градусов тепла. Днем 16 июня 30-35 градусов тепла, ночью 15-20», — говорится в сообщении метеорологов. В Челябинске будет на один-два градуса прохладнее. Синоптики предупреждают, что в ближайшие выходные днем возможны кратковременные дожди и грозы. По ночам осадков не ожидается. Ранее синоптики предупреждали об аномальной жаре, которая продлится в регионе с 12 по 16 июня. Ожидаются отклонения среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов и более. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, ожидается 35-36 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики челябинского гидрометеоцетра (ЦГМС). «К 15 июня в регионе ночные температуры достигнут 14-19 градусов, днем до 36 градусов тепла. Днем 16 июня 30-35 градусов тепла, ночью 15-20», — говорится в сообщении метеорологов. В Челябинске будет на один-два градуса прохладнее. Синоптики предупреждают, что в ближайшие выходные днем возможны кратковременные дожди и грозы. По ночам осадков не ожидается. Ранее синоптики предупреждали об аномальной жаре, которая продлится в регионе с 12 по 16 июня. Ожидаются отклонения среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов и более.