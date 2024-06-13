Челябинцев предупредили о 36-градусной жаре

В Челябинской области в субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, ожидается 35-36 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики челябинского гидрометеоцетра (ЦГМС).
«К 15 июня в регионе ночные температуры достигнут 14-19 градусов, днем до 36 градусов тепла. Днем 16 июня 30-35 градусов тепла, ночью 15-20», — говорится в сообщении метеорологов. В Челябинске будет на один-два градуса прохладнее.
Синоптики предупреждают, что в ближайшие выходные днем возможны кратковременные дожди и грозы. По ночам осадков не ожидается.
Ранее синоптики предупреждали об аномальной жаре, которая продлится в регионе с 12 по 16 июня. Ожидаются отклонения среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов и более.
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