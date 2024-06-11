Синоптики предупредили челябинцев об аномальной жаре в ближайшие дни

В Челябинской области с 12 по 16 июня ожидается аномально жаркая погода выше климатической нормы на семь градусов. 13 и 14 июня столбики термометров поднимутся до +34 градусов, сообщили синоптики челябинского гидрометеоцетра (ЦГМС).
«В Челябинской области 12—16 июня — местами аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на семь градусов и более», — говорится в сообщении на сайте регионального ЦГМС. 13 и 14 июня в некоторых районах области ожидается высокая пожарная опасность четвертого класса.
13 и 14 июня в Челябинской области установится жаркая погода с дневными температурами до +32, +34 градусов, говорится в прогнозе. 13 июня также ожидается сильный ветер с порывами до десяти метров в секунду. Ночные температуры в указанные дни не опустятся ниже +18 градусов, отмечают синоптики.
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