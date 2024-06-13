Челябинцы потребовали повесить светоотражатели на лошадей

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Лошади могут стать причиной ДТП
Лошади могут стать причиной ДТП Фото:

Жители Челябинской области потребовали повесить светоотражатели на лошадей, которые круглосуточно гуляют вдоль трассы между Еткулем и Еманжелинкой. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Лошади на самовыгуле в районе полигона ТБО круглосуточно, ежедневно! Наверняка у них есть хозяин, хоть светоотражатели пусть повесит на них, чтобы в темноте было их видно», — пишут местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU отправил запрос в пресс-службу региональной госавтоинспекции. В данный момент специалисты готовят ответ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области до 1 сентября должны быть промаркированы и поставлены на учет все коровы и свиньи, а в дальнейшем — и другие сельскохозяйственные животные. Согласно документу, лошади, мулы, лошаки и ослы должны быть посчитаны до 1 марта 2025 года.

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Жители Челябинской области потребовали повесить светоотражатели на лошадей, которые круглосуточно гуляют вдоль трассы между Еткулем и Еманжелинкой. Об этом они сообщили в соцсетях. «Лошади на самовыгуле в районе полигона ТБО круглосуточно, ежедневно! Наверняка у них есть хозяин, хоть светоотражатели пусть повесит на них, чтобы в темноте было их видно», — пишут местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU отправил запрос в пресс-службу региональной госавтоинспекции. В данный момент специалисты готовят ответ. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области до 1 сентября должны быть промаркированы и поставлены на учет все коровы и свиньи, а в дальнейшем — и другие сельскохозяйственные животные. Согласно документу, лошади, мулы, лошаки и ослы должны быть посчитаны до 1 марта 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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