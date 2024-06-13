Челябинцы потребовали повесить светоотражатели на лошадей

Жители Челябинской области потребовали повесить светоотражатели на лошадей, которые круглосуточно гуляют вдоль трассы между Еткулем и Еманжелинкой. Об этом они сообщили в соцсетях.
«Лошади на самовыгуле в районе полигона ТБО круглосуточно, ежедневно! Наверняка у них есть хозяин, хоть светоотражатели пусть повесит на них, чтобы в темноте было их видно», — пишут местные жители в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU отправил запрос в пресс-службу региональной госавтоинспекции. В данный момент специалисты готовят ответ.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области до 1 сентября должны быть промаркированы и поставлены на учет все коровы и свиньи, а в дальнейшем — и другие сельскохозяйственные животные. Согласно документу, лошади, мулы, лошаки и ослы должны быть посчитаны до 1 марта 2025 года.
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