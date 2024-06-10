В Челябинской области промаркируют северных оленей, нутрий и пчел

В Челябинской области до 1 сентября должны быть промаркированы и поставлены на учет все коровы и свиньи, а в дальнейшем — и другие сельскохозяйственные животные. Об этом 11 июня сообщили в пресс-центре регионального минсельхоза.
«К 1 сентября нужно промаркировать и поставить на учет коров и свиней в промышленных и личных хозяйствах. Даже если в личных подворьях содержат животных для собственных нужд, а не для продажи, их также нужно маркировать, ведь они могут быть источниками опасных инфекций. Промаркированы должны быть любые сельскохозяйственные животные, включая домашнюю птицу, кроликов, нутрий, северных оленей, верблюдов и пчел», — сообщили в пресс-центре министерства.
Маркировка проводится в связи с вступлением в силу изменений в закон «О ветеринарии». Согласно документу, коровы и свиньи должны быть поставлены на учет до 1 сентября 2024 года, а лошади, мулы, лошаки и ослы — до 1 марта 2025 года. Пушные звери должны быть учтены до 1 сентября 2025 года, а овцы и козы, олени, верблюды, пчелы, домашняя птица в количестве более 10 голов и кролики более 10 голов — до 1 сентября 2026 года. Домашняя птица в количестве до 10 голов и кролики в том же количестве должны быть промаркированы к 1 сентября 2029 года.
Маркируют животных электронным чипом, биркой или ошейником. При маркировании групп маркировка наносится на помещение, где содержатся животные. Не ставятся на учет домашние кошки, собаки, комнатные птицы и другие животные-компаньоны.
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