Появились кадры ДТП с машиной депутата Госдумы. Видео

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Обзорная по городу. Пермь , мерседес, mercedes
Езубов на Mercedes столкнулся на встречной полосе с машиной Land Rover Фото:

В Подмосковье депутат Госдумы Алексей Езубов на своем Mercedes попал в ДТП, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Land Rover. Соответствующие кадры публикует telegram-канал Baza.

«Его [Езубова] Mercedes ехал по встречке и лоб в лоб столкнулся с Land Rover», — пишет telegram-канал. Отмечается, что Езубов был госпитализирован, у него черепно-мозговая травма и множество ушибов. Также и водитель второй машины был доставлен в больницу.

Алексей Езубов двигался со стороны деревни Обушково в сторону другого населенного пункта — Чесноково. Он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с Land Rover. У водителя второй машины были диагностированы травмы головы и ушиб предплечья.

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В Подмосковье депутат Госдумы Алексей Езубов на своем Mercedes попал в ДТП, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Land Rover. Соответствующие кадры публикует telegram-канал Baza. «Его [Езубова] Mercedes ехал по встречке и лоб в лоб столкнулся с Land Rover», — пишет telegram-канал. Отмечается, что Езубов был госпитализирован, у него черепно-мозговая травма и множество ушибов. Также и водитель второй машины был доставлен в больницу. Алексей Езубов двигался со стороны деревни Обушково в сторону другого населенного пункта — Чесноково. Он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с Land Rover. У водителя второй машины были диагностированы травмы головы и ушиб предплечья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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