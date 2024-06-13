Появились кадры ДТП с машиной депутата Госдумы. Видео

13 июня 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Езубов на Mercedes столкнулся на встречной полосе с машиной Land Rover Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Подмосковье депутат Госдумы Алексей Езубов на своем Mercedes попал в ДТП, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Land Rover. Соответствующие кадры публикует telegram-канал Baza. «Его [Езубова] Mercedes ехал по встречке и лоб в лоб столкнулся с Land Rover», — пишет telegram-канал. Отмечается, что Езубов был госпитализирован, у него черепно-мозговая травма и множество ушибов. Также и водитель второй машины был доставлен в больницу. Алексей Езубов двигался со стороны деревни Обушково в сторону другого населенного пункта — Чесноково. Он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с Land Rover. У водителя второй машины были диагностированы травмы головы и ушиб предплечья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье депутат Госдумы Алексей Езубов на своем Mercedes попал в ДТП, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки Land Rover. Соответствующие кадры публикует telegram-канал Baza. «Его [Езубова] Mercedes ехал по встречке и лоб в лоб столкнулся с Land Rover», — пишет telegram-канал. Отмечается, что Езубов был госпитализирован, у него черепно-мозговая травма и множество ушибов. Также и водитель второй машины был доставлен в больницу. Алексей Езубов двигался со стороны деревни Обушково в сторону другого населенного пункта — Чесноково. Он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с Land Rover. У водителя второй машины были диагностированы травмы головы и ушиб предплечья.