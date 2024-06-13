РЕН ТВ: депутат Госдумы устроил ДТП в Подмосковье

13 июня 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

В Подмосковье депутат на Mercedes устроил ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы Алексей Езубов 76-лет устроил ДТП в Подмосковье в Истре. Во время движения в сторону населенного пункта Чесноково политик выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. «76-летний депутат Алексей Езубов двигался на своем Mercedes со стороны деревни Обушково в сторону населенного пункта Чесноково. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover», — сообщил РЕН ТВ. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего ДТП. В результате происшествия оба водителя получили травмы: депутату были диагностированы травмы головы и ссадины, а у водителя Land Rover — травмы головы и ушиб предплечья. Обоих пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Алексей Езубов 76-лет устроил ДТП в Подмосковье в Истре. Во время движения в сторону населенного пункта Чесноково политик выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. «76-летний депутат Алексей Езубов двигался на своем Mercedes со стороны деревни Обушково в сторону населенного пункта Чесноково. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover», — сообщил РЕН ТВ. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего ДТП. В результате происшествия оба водителя получили травмы: депутату были диагностированы травмы головы и ссадины, а у водителя Land Rover — травмы головы и ушиб предплечья. Обоих пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.