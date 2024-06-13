РЕН ТВ: депутат Госдумы устроил ДТП в Подмосковье

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ДТП. Аварии. Челябинск., мерседес, mercedes-benz, дтп, авария, разбитый автомобиль, разбитая машина
В Подмосковье депутат на Mercedes устроил ДТП Фото:

Депутат Госдумы Алексей Езубов 76-лет устроил ДТП в Подмосковье в Истре. Во время движения в сторону населенного пункта Чесноково политик выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

«76-летний депутат Алексей Езубов двигался на своем Mercedes со стороны деревни Обушково в сторону населенного пункта Чесноково. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover», — сообщил РЕН ТВ. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего ДТП.

В результате происшествия оба водителя получили травмы: депутату были диагностированы травмы головы и ссадины, а у водителя Land Rover — травмы головы и ушиб предплечья. Обоих пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

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Депутат Госдумы Алексей Езубов 76-лет устроил ДТП в Подмосковье в Истре. Во время движения в сторону населенного пункта Чесноково политик выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. «76-летний депутат Алексей Езубов двигался на своем Mercedes со стороны деревни Обушково в сторону населенного пункта Чесноково. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover», — сообщил РЕН ТВ. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего ДТП. В результате происшествия оба водителя получили травмы: депутату были диагностированы травмы головы и ссадины, а у водителя Land Rover — травмы головы и ушиб предплечья. Обоих пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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