РЕН ТВ: депутат Госдумы устроил ДТП в Подмосковье

Депутат Госдумы Алексей Езубов 76-лет устроил ДТП в Подмосковье в Истре. Во время движения в сторону населенного пункта Чесноково политик выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
«76-летний депутат Алексей Езубов двигался на своем Mercedes со стороны деревни Обушково в сторону населенного пункта Чесноково. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover», — сообщил РЕН ТВ. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего ДТП.
В результате происшествия оба водителя получили травмы: депутату были диагностированы травмы головы и ссадины, а у водителя Land Rover — травмы головы и ушиб предплечья. Обоих пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.
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