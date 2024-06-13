В Кремле отреагировали на новые условия поставки оружия НАТО на Украину

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В Кремле отреагировали на новые условия поставки оружия НАТО на Украину
В Кремле отреагировали на новые условия поставки оружия НАТО на Украину Фото:

В Кремле отреагировали на введение НАТО обязанности поставлять оружие на Украину всеми членами альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU, что это ничего не изменит в ходе СВО.

«Потенциально вряд ли это что-то изменит. В альянсе есть страны, которые заявляли о своем нежелании участвовать в этом процессе. Поставки так или иначе все равно идут на Украину», — объяснил Песков.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для членов альянса. Их будет координировать генерал Кристофер Каволи.

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В Кремле отреагировали на введение НАТО обязанности поставлять оружие на Украину всеми членами альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU, что это ничего не изменит в ходе СВО. «Потенциально вряд ли это что-то изменит. В альянсе есть страны, которые заявляли о своем нежелании участвовать в этом процессе. Поставки так или иначе все равно идут на Украину», — объяснил Песков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для членов альянса. Их будет координировать генерал Кристофер Каволи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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