В Кремле отреагировали на новые условия поставки оружия НАТО на Украину
В Кремле отреагировали на введение НАТО обязанности поставлять оружие на Украину всеми членами альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU, что это ничего не изменит в ходе СВО.
«Потенциально вряд ли это что-то изменит. В альянсе есть страны, которые заявляли о своем нежелании участвовать в этом процессе. Поставки так или иначе все равно идут на Украину», — объяснил Песков.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для членов альянса. Их будет координировать генерал Кристофер Каволи.
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