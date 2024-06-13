Пермячка засудила реготделение пенсионного фонда РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд удовлетворил требования истца
Суд удовлетворил требования истца Фото:

Жительница Березников (Пермский край) в суде доказала, что ей должны начислить пенсию по возрасту. Фонд отказывал ей в этом. Решение Березниковского городского суда находится в распоряжении редакции URA.RU.

Пермячка обратилась в пенсионный фон, чтобы ей начислили пенсию. Фонд отказал ей из-за того, что не стал включать дни, когда она была донором крови. «Женщина обратилась с иском в суд и стала доказывать неправомерность действий пенсионного фонда», — говорится в решении.

Суд встал на сторону истца и полностью удовлетворил ее требования. Теперь отделение пенсионного фонда обязано включить в стаж пермячки дни, когда она была донором и начислить ей пенсию.

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Жительница Березников (Пермский край) в суде доказала, что ей должны начислить пенсию по возрасту. Фонд отказывал ей в этом. Решение Березниковского городского суда находится в распоряжении редакции URA.RU. Пермячка обратилась в пенсионный фон, чтобы ей начислили пенсию. Фонд отказал ей из-за того, что не стал включать дни, когда она была донором крови. «Женщина обратилась с иском в суд и стала доказывать неправомерность действий пенсионного фонда», — говорится в решении. Суд встал на сторону истца и полностью удовлетворил ее требования. Теперь отделение пенсионного фонда обязано включить в стаж пермячки дни, когда она была донором и начислить ей пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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