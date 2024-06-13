В крупный офис-центр Челябинска перестали впускать арендаторов в шортах

В офисном здании «Челябинск-Сити» введен дресс-код, из-за чего сотрудников в шортах не пустили на рабочие места. Об этом сообщил один из работников, которго отправили домой для переодевания.
«Работников арендующих помещения компаний не пускают в здание в шортах, что вынуждает их возвращаться домой, чтобы переодеться», — цитируют слова сотрудника офисного центра сайт «74.ру». По его словам, некоторые приезжают на работу на велосипеде и обычно переодеваются уже в офисе, теперь это стало невозможным.
Администрация делового центра подтвердила факт введения дресс-кода и пояснила, что они стремятся поддерживать статус премиального уровня помещений. «Сегодня-завтра это просто у охраны, а с понедельника придет официальное письмо в компании, где будет все разъяснено», — уточнила администратор. Тем, кто не был предупрежден о сегодня нововведении, разрешили вход через черный ход.
Ранее синоптики предупреждали об аномальной жаре, которая ожидается в регионе с 12 по 16 июня. Отклонения среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы составят семь градусов и выше.
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