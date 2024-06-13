Список претендентов на пост мэра Сургута расширился до 12 кандидатур

Новый претендент на пост главы подал документы в думу города
Еще один кандидат заявился на участие в конкурсе на пост главы Сургута. Информация об этом была опубликована в tg-канале городской думы.
«Список претендентов пополнился. Сегодня, 13 июня, еще один человек подал в конкурсную комиссию документы на участие в конкурсе. Всего к этому моменту в списке желающих занять место градоначальника 12 кандидатур», — указано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что дума Сургута утвердила сроки выборов мэра. Конкурс по отбору кандидатов состоится 1 июля в 9 часов утра. Документы на пост мэра будут приниматься с 27 мая по 21 июня.
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