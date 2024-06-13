Всех российских теннисистов допустили к Олимпиаде в Париже

Все российские теннисисты допущены международной федерацией тенниса к участию в Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил глава российской федерации Шамиль Тарпищев.
«Никаких нареканий к россиянам у международной федерации не возникло», — сказал Тарпищев. Его слова передает РИА Новости.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что умные и сильные спортсмены не будут отказываться от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Он поздравил 13 российских гребцов на байдарках и каноэ, которые получили нейтральный статус для участия в соревнованиях, написала «Национальная служба новостей».
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