Всех российских теннисистов допустили к Олимпиаде в Париже

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Российские теннисисты примут участие в Олимпиаде в Париже
Российские теннисисты примут участие в Олимпиаде в Париже Фото:

Все российские теннисисты допущены международной федерацией тенниса к участию в Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил глава российской федерации Шамиль Тарпищев.

«Никаких нареканий к россиянам у международной федерации не возникло», — сказал Тарпищев. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что умные и сильные спортсмены не будут отказываться от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Он поздравил 13 российских гребцов на байдарках и каноэ, которые получили нейтральный статус для участия в соревнованиях, написала «Национальная служба новостей». 

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Все российские теннисисты допущены международной федерацией тенниса к участию в Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил глава российской федерации Шамиль Тарпищев. «Никаких нареканий к россиянам у международной федерации не возникло», — сказал Тарпищев. Его слова передает РИА Новости.  Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что умные и сильные спортсмены не будут отказываться от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Он поздравил 13 российских гребцов на байдарках и каноэ, которые получили нейтральный статус для участия в соревнованиях, написала «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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