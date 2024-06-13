Путин наградил школьников, спасавших людей при теракте в «Крокусе»

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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, теракт, крокус сити холл
Школьники Волчихина, Журик и Терехова спасали людей при теракте в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент России Владимир Путин наградил школьников, которые спасали людей во время теракта в «Крокус сити холле». Медали «За спасение погибавших» получили трое подростков.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“: наградить Викторию Волчихину, Александра Журика и Елизавету Терехову», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Теракт в «Крокусе» унес жизни более 140 человек. Также сотни граждан получили ранения. Помощь в эвакуации посетителей оказывали подростки, которые подрабатывали в концертном холле.

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Президент России Владимир Путин наградил школьников, которые спасали людей во время теракта в «Крокус сити холле». Медали «За спасение погибавших» получили трое подростков. «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“: наградить Викторию Волчихину, Александра Журика и Елизавету Терехову», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов. Теракт в «Крокусе» унес жизни более 140 человек. Также сотни граждан получили ранения. Помощь в эвакуации посетителей оказывали подростки, которые подрабатывали в концертном холле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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