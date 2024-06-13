Путин наградил школьников, спасавших людей при теракте в «Крокусе»

13 июня 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Школьники Волчихина, Журик и Терехова спасали людей при теракте в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент России Владимир Путин наградил школьников, которые спасали людей во время теракта в «Крокус сити холле». Медали «За спасение погибавших» получили трое подростков. «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“: наградить Викторию Волчихину, Александра Журика и Елизавету Терехову», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов. Теракт в «Крокусе» унес жизни более 140 человек. Также сотни граждан получили ранения. Помощь в эвакуации посетителей оказывали подростки, которые подрабатывали в концертном холле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил школьников, которые спасали людей во время теракта в «Крокус сити холле». Медали «За спасение погибавших» получили трое подростков. «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“: наградить Викторию Волчихину, Александра Журика и Елизавету Терехову», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов. Теракт в «Крокусе» унес жизни более 140 человек. Также сотни граждан получили ранения. Помощь в эвакуации посетителей оказывали подростки, которые подрабатывали в концертном холле.