Путин наградил школьников, спасавших людей при теракте в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин наградил школьников, которые спасали людей во время теракта в «Крокус сити холле». Медали «За спасение погибавших» получили трое подростков.
«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью „За спасение погибавших“: наградить Викторию Волчихину, Александра Журика и Елизавету Терехову», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.
Теракт в «Крокусе» унес жизни более 140 человек. Также сотни граждан получили ранения. Помощь в эвакуации посетителей оказывали подростки, которые подрабатывали в концертном холле.
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