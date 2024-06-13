Адвокаты Варданяна обвинили в пытках Азербайджан и обратились в ООН

Адвокаты Рубена Варданяна, бывшего государственного министра Нагорного Карабаха и бизнесмена, обратились в ООН. Они обвиняют власти Азербайджана в применении пыток к своему подзащитному, сообщает РБК.
«Адвокаты [Варданяна] сообщили <...>, что обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс. [Они обвинили] правительство Азербайджана в пытках предпринимателя», — говорится в материале.
Рубен Варданян был задержан азербайджанскими спецслужбами в сентябре 2023 года после операции в Карабахе, которая привела к возвращению региона под контроль Баку. Его обвинения касаются финансирования терроризма, участия в создании незаконных вооруженных формирований и незаконного пересечения границы.
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