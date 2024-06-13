13 июня 2024

Адвокаты Варданяна обвинили в пытках Азербайджан и обратились в ООН

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Варданян был задержан азербайджанскими спецслужбами в сентябре 2023 года
Варданян был задержан азербайджанскими спецслужбами в сентябре 2023 года Фото:

Адвокаты Рубена Варданяна, бывшего государственного министра Нагорного Карабаха и бизнесмена, обратились в ООН. Они обвиняют власти Азербайджана в применении пыток к своему подзащитному, сообщает РБК.

«Адвокаты [Варданяна] сообщили <...>, что обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс. [Они обвинили] правительство Азербайджана в пытках предпринимателя», — говорится в материале.

Рубен Варданян был задержан азербайджанскими спецслужбами в сентябре 2023 года после операции в Карабахе, которая привела к возвращению региона под контроль Баку. Его обвинения касаются финансирования терроризма, участия в создании незаконных вооруженных формирований и незаконного пересечения границы.

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Адвокаты Рубена Варданяна, бывшего государственного министра Нагорного Карабаха и бизнесмена, обратились в ООН. Они обвиняют власти Азербайджана в применении пыток к своему подзащитному, сообщает РБК. «Адвокаты [Варданяна] сообщили <...>, что обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс. [Они обвинили] правительство Азербайджана в пытках предпринимателя», — говорится в материале. Рубен Варданян был задержан азербайджанскими спецслужбами в сентябре 2023 года после операции в Карабахе, которая привела к возвращению региона под контроль Баку. Его обвинения касаются финансирования терроризма, участия в создании незаконных вооруженных формирований и незаконного пересечения границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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