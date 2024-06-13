В ХМАО начался новый этап строительства моста через Обь

В ХМАО рабочие производят надвижку моста через реку Обь

14 июня 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Рабочие приступили к очередному этапу надвижки моста через Обь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Сургуте в районе реки Обь начался очередной этап надвижки моста. Об этом сообщает Управление автодорог Югры в своем официальном telegram-канале. «Очередной этап надвижки моста через Обь в районе г. Сургут В настоящее время по мосту через реку Обь завершено сооружение всех 16 опор», — указано в публикации. Полностью завершены работы по сооружению опор и монтажу пролетного строения на всех семи малых сооружениях. Общая строительная готовность почти 44%. С левого берега проходит надвижка пролетного строения с первой по 13-ю опору, готовность — 32,6%. Монтаж на правом берегу (опоры 13-16) завершен. «Завершение работ по монтажу и надвижке металлоконструкций пролетного строения и его опускание на опорные части запланировано на второй квартал 2025 года», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что архитектурный облик моста через Обь планируется изменить. По поручению врио губернатора Югоры Руслана Кухарука, которое он дал на основании просьб жителей, на объекте появятся подсветка и малые архитектурные формы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте в районе реки Обь начался очередной этап надвижки моста. Об этом сообщает Управление автодорог Югры в своем официальном telegram-канале. «Очередной этап надвижки моста через Обь в районе г. Сургут В настоящее время по мосту через реку Обь завершено сооружение всех 16 опор», — указано в публикации. Полностью завершены работы по сооружению опор и монтажу пролетного строения на всех семи малых сооружениях. Общая строительная готовность почти 44%. С левого берега проходит надвижка пролетного строения с первой по 13-ю опору, готовность — 32,6%. Монтаж на правом берегу (опоры 13-16) завершен. «Завершение работ по монтажу и надвижке металлоконструкций пролетного строения и его опускание на опорные части запланировано на второй квартал 2025 года», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что архитектурный облик моста через Обь планируется изменить. По поручению врио губернатора Югоры Руслана Кухарука, которое он дал на основании просьб жителей, на объекте появятся подсветка и малые архитектурные формы.