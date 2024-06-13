13 июня 2024

В ХМАО начался новый этап строительства моста через Обь

В ХМАО рабочие производят надвижку моста через реку Обь
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка
Рабочие приступили к очередному этапу надвижки моста через Обь Фото:

В Сургуте в районе реки Обь начался очередной этап надвижки моста. Об этом сообщает Управление автодорог Югры в своем официальном telegram-канале.

«Очередной этап надвижки моста через Обь в районе г. Сургут В настоящее время по мосту через реку Обь завершено сооружение всех 16 опор», — указано в публикации.

Полностью завершены работы по сооружению опор и монтажу пролетного строения на всех семи малых сооружениях. Общая строительная готовность почти 44%.

С левого берега проходит надвижка пролетного строения с первой по 13-ю опору, готовность — 32,6%. Монтаж на правом берегу (опоры 13-16) завершен. «Завершение работ по монтажу и надвижке металлоконструкций пролетного строения и его опускание на опорные части запланировано на второй квартал 2025 года», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что архитектурный облик моста через Обь планируется изменить. По поручению врио губернатора Югоры Руслана Кухарука, которое он дал на основании просьб жителей, на объекте появятся подсветка и малые архитектурные формы.

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В Сургуте в районе реки Обь начался очередной этап надвижки моста. Об этом сообщает Управление автодорог Югры в своем официальном telegram-канале. «Очередной этап надвижки моста через Обь в районе г. Сургут В настоящее время по мосту через реку Обь завершено сооружение всех 16 опор», — указано в публикации. Полностью завершены работы по сооружению опор и монтажу пролетного строения на всех семи малых сооружениях. Общая строительная готовность почти 44%. С левого берега проходит надвижка пролетного строения с первой по 13-ю опору, готовность — 32,6%. Монтаж на правом берегу (опоры 13-16) завершен. «Завершение работ по монтажу и надвижке металлоконструкций пролетного строения и его опускание на опорные части запланировано на второй квартал 2025 года», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что архитектурный облик моста через Обь планируется изменить. По поручению врио губернатора Югоры Руслана Кухарука, которое он дал на основании просьб жителей, на объекте появятся подсветка и малые архитектурные формы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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