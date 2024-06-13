В ХМАО новый мост через Обь украсят архитектурной подсветкой

В Сургуте (ХМАО) новый мост через Обь украсят архитектурной подсветкой. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружных властей.
«Знаю, что югорчане просили сделать новый мост визуально, масштабнее, гармоничнее. Проработаем с коллегами решения в части архитектурной подсветки, установки арт-объектов. Эти и другие вопросы обсудим на строительной площадке с ответственными от правительства, подрядчиков — в рамках рабочей поездки в Сургутский район», — цитируют в канале слова врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука.
Строительный объект глава региона осмотрел с воздуха. Он пролетел над ним на вертолете. «Сейчас на объекте трудятся 700 человек и 170 единиц техники. Из 45 км земляного полотна обустроено уже 90%, в этом году должны частично завершить асфальтирование подъездов к мостовому переходу. Строители уже возвели все 16 опор моста. Общая строительная готовность объекта — 43,62%», — приводят слова Кухарука.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил темпы строительства второго моста через Обь в Сургуте. Он заявил, что объект поможет перераспределить транспортные потоки и снять нагрузку с двухполосного моста им. Валентина Солохина (Югорский мост), который расположен на 20 км ниже по течению.
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