Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна делает Украине последнее мирное предложение по урегулированию конфликта, которое является не заморозкой ситуации, а окончательной ее остановкой. В мирное предложение входит вывод войск ВСУ с территорий Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.
«Сегодня мы делаем еще одно реальное мирное предложение, если в Киеве от него опять откажутся, то это их выбор, это их моральное решение и ответственность за дальнейшее кровопролитие. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии и приостановке огня. Речь не о заморозке конфликта, а о его окончательной остановке», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». По словам главы РФ, если украинская сторона не согласится на подобное, то условия мирного урегулирования конфликта будут изменены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.