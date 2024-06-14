Россия выдвинула последнее мирное предложение Украине. Видео

Путин: Россия предлагает закончить конфликт на Украине, а не заморозить его
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин в качестве последнего мирного предложения заявил, что Украина должна вывести войска с суверенных границ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна делает Украине последнее мирное предложение по урегулированию конфликта, которое является не заморозкой ситуации, а окончательной ее остановкой. В мирное предложение входит вывод войск ВСУ с территорий Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

«Сегодня мы делаем еще одно реальное мирное предложение, если в Киеве от него опять откажутся, то это их выбор, это их моральное решение и ответственность за дальнейшее кровопролитие. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии и приостановке огня. Речь не о заморозке конфликта, а о его окончательной остановке», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». По словам главы РФ, если украинская сторона не согласится на подобное, то условия мирного урегулирования конфликта будут изменены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна делает Украине последнее мирное предложение по урегулированию конфликта, которое является не заморозкой ситуации, а окончательной ее остановкой. В мирное предложение входит вывод войск ВСУ с территорий Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. «Сегодня мы делаем еще одно реальное мирное предложение, если в Киеве от него опять откажутся, то это их выбор, это их моральное решение и ответственность за дальнейшее кровопролитие. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии и приостановке огня. Речь не о заморозке конфликта, а о его окончательной остановке», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». По словам главы РФ, если украинская сторона не согласится на подобное, то условия мирного урегулирования конфликта будут изменены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...