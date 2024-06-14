Россия выдвинула последнее мирное предложение Украине. Видео

Путин: Россия предлагает закончить конфликт на Украине, а не заморозить его

14 июня 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Путин в качестве последнего мирного предложения заявил, что Украина должна вывести войска с суверенных границ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна делает Украине последнее мирное предложение по урегулированию конфликта, которое является не заморозкой ситуации, а окончательной ее остановкой. В мирное предложение входит вывод войск ВСУ с территорий Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. «Сегодня мы делаем еще одно реальное мирное предложение, если в Киеве от него опять откажутся, то это их выбор, это их моральное решение и ответственность за дальнейшее кровопролитие. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии и приостановке огня. Речь не о заморозке конфликта, а о его окончательной остановке», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». По словам главы РФ, если украинская сторона не согласится на подобное, то условия мирного урегулирования конфликта будут изменены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна делает Украине последнее мирное предложение по урегулированию конфликта, которое является не заморозкой ситуации, а окончательной ее остановкой. В мирное предложение входит вывод войск ВСУ с территорий Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. «Сегодня мы делаем еще одно реальное мирное предложение, если в Киеве от него опять откажутся, то это их выбор, это их моральное решение и ответственность за дальнейшее кровопролитие. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии и приостановке огня. Речь не о заморозке конфликта, а о его окончательной остановке», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». По словам главы РФ, если украинская сторона не согласится на подобное, то условия мирного урегулирования конфликта будут изменены.