Путин предложил Киеву конкретное условие для прекращения огня на Украине

Украина должна вывести свои войска из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО, тогда огонь будет прекращен. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Украинские войска должны быть полностью выведены из Херсонской, Запорожской [областей], ЛНР, ДНР. Подчеркну, именно со всей территории суверенных границ. Как только в Киеве заявят о готовности и начнут реальный вывод войск, а также официально уведомят отказ от вступления в НАТО, от нас поступит приказ остановить огонь и начать переговоров», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Также глава России добавил, что гарантирует безопасный отвод войск.
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