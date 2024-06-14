Путин предложил Киеву конкретное условие для прекращения огня на Украине

Путин: Украина должна вывести войска с суверенных границ
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Киев должен вывести свои войска с территории суверенных границ, чтобы РФ прекратила огонь по Украине, заявил Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина должна вывести свои войска из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО, тогда огонь будет прекращен. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Украинские войска должны быть полностью выведены из Херсонской, Запорожской [областей], ЛНР, ДНР. Подчеркну, именно со всей территории суверенных границ. Как только в Киеве заявят о готовности и начнут реальный вывод войск, а также официально уведомят отказ от вступления в НАТО, от нас поступит приказ остановить огонь и начать переговоров», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Также глава России добавил, что гарантирует безопасный отвод войск.

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Украина должна вывести свои войска из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО, тогда огонь будет прекращен. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Украинские войска должны быть полностью выведены из Херсонской, Запорожской [областей], ЛНР, ДНР. Подчеркну, именно со всей территории суверенных границ. Как только в Киеве заявят о готовности и начнут реальный вывод войск, а также официально уведомят отказ от вступления в НАТО, от нас поступит приказ остановить огонь и начать переговоров», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Также глава России добавил, что гарантирует безопасный отвод войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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