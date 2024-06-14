SHOT: водитель в Благовещенске насмерть задавил двух детей и женщину

14 июня 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Гибель двоих детей в результате ДТП подтвердил Минздрав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Благовещенске двое несовершеннолетних и одна женщина погибли в результате наезда нетрезвого водителя. Всего, по предварительным данным, мужчина сбил девять человек, пишет telegram-канал SHOT. «Подростки от 14 до 16 лет погибли в аварии в Благовещенске. Также среди жертв 30-летняя женщина», — говорится в сообщении. В пресс-службе Минздрава Амурской области в разговоре с ТАСС подтвердили гибель троих людей, включая двоих детей. Однако жертв может быть больше. Очевидцы сообщают, что наехавший на девятерых людей на тротуаре водитель жив. Сначала он пытался отрицать причастность к ДТП, а позже заявил, что у него якобы отказала педаль тормоза. Корреспондент URA.RU направил запрос в Управление ГАИ УМВД России по Амурской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Благовещенске двое несовершеннолетних и одна женщина погибли в результате наезда нетрезвого водителя. Всего, по предварительным данным, мужчина сбил девять человек, пишет telegram-канал SHOT. «Подростки от 14 до 16 лет погибли в аварии в Благовещенске. Также среди жертв 30-летняя женщина», — говорится в сообщении. В пресс-службе Минздрава Амурской области в разговоре с ТАСС подтвердили гибель троих людей, включая двоих детей. Однако жертв может быть больше. Очевидцы сообщают, что наехавший на девятерых людей на тротуаре водитель жив. Сначала он пытался отрицать причастность к ДТП, а позже заявил, что у него якобы отказала педаль тормоза. Корреспондент URA.RU направил запрос в Управление ГАИ УМВД России по Амурской области. Ответ ожидается.