SHOT: водитель в Благовещенске насмерть задавил двух детей и женщину

В Благовещенске двое несовершеннолетних и одна женщина погибли в результате наезда нетрезвого водителя. Всего, по предварительным данным, мужчина сбил девять человек, пишет telegram-канал SHOT.
«Подростки от 14 до 16 лет погибли в аварии в Благовещенске. Также среди жертв 30-летняя женщина», — говорится в сообщении. В пресс-службе Минздрава Амурской области в разговоре с ТАСС подтвердили гибель троих людей, включая двоих детей. Однако жертв может быть больше.
Очевидцы сообщают, что наехавший на девятерых людей на тротуаре водитель жив. Сначала он пытался отрицать причастность к ДТП, а позже заявил, что у него якобы отказала педаль тормоза.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Управление ГАИ УМВД России по Амурской области. Ответ ожидается.
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