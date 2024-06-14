«Лента.ру»: зеленоградский маньяк вышел на свободу после 13 лет заключения

14 июня 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Маньяк из Зеленограда вышел на свободу 14 июня Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко должен был выйти на свободу после 13 лет, проведенных в одиночной камере 14 июня 2024 года. Однако, по данным некоторых источников, он вышел на волю еще в 2023 году. После освобождения Гриценко может приехать в Москву, из-за этого местные жители призывают правоохранителей усиленно следить за маньяком. «Гриценко вышел на волю осенью 2023 года», — передает «Лента.ру» слова источника. Однако, согласно другим собеседникам, маньяк вышел на волю 14 июня 2024 года. Юрий Гриценко родился в Зеленограде 6 ноября 1962 года. Отмечается, что у него наблюдалась низкая самооценка и неприязнь к женщинам. После службы в армии маньяк некоторое время работал в полиции, но был уволен. В 1993 году Гриценко совершил свое первое преступление, убив женщину легкого поведения, за что был осужден на девять лет, однако был досрочно освобожден в 2000 году. Гриценко 4 апреля 2001 года начал серию нападений на женщин, в результате которых пять человек были убиты и еще десять ранены. Он был задержан благодаря бдительности водителя автобуса Анатолия Сухова, услышавшего крики одной из жертв. Следователи при обыске обнаружили у него дома блокноты жертв, кошельки, сумочки и зонтики. Гриценко приговорили к 22 годам лишения свободы в 2002 году, он признан виновным в 14 разбойных нападениях, покушениях на убийство, четырех убийствах и грабежах. Маньяк отбывал наказание в мордовской колонии №10, где проявил агрессию в отношении персонала и других заключенных, что привело к его выдворению в одиночную камеру на 13 лет. Возвращение Гриценко в Москву вызывает тревогу среди местных жителей, которые настаивают на контроле за ним со стороны правоохранительных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко должен был выйти на свободу после 13 лет, проведенных в одиночной камере 14 июня 2024 года. Однако, по данным некоторых источников, он вышел на волю еще в 2023 году. После освобождения Гриценко может приехать в Москву, из-за этого местные жители призывают правоохранителей усиленно следить за маньяком. «Гриценко вышел на волю осенью 2023 года», — передает «Лента.ру» слова источника. Однако, согласно другим собеседникам, маньяк вышел на волю 14 июня 2024 года. Юрий Гриценко родился в Зеленограде 6 ноября 1962 года. Отмечается, что у него наблюдалась низкая самооценка и неприязнь к женщинам. После службы в армии маньяк некоторое время работал в полиции, но был уволен. В 1993 году Гриценко совершил свое первое преступление, убив женщину легкого поведения, за что был осужден на девять лет, однако был досрочно освобожден в 2000 году. Гриценко 4 апреля 2001 года начал серию нападений на женщин, в результате которых пять человек были убиты и еще десять ранены. Он был задержан благодаря бдительности водителя автобуса Анатолия Сухова, услышавшего крики одной из жертв. Следователи при обыске обнаружили у него дома блокноты жертв, кошельки, сумочки и зонтики. Гриценко приговорили к 22 годам лишения свободы в 2002 году, он признан виновным в 14 разбойных нападениях, покушениях на убийство, четырех убийствах и грабежах. Маньяк отбывал наказание в мордовской колонии №10, где проявил агрессию в отношении персонала и других заключенных, что привело к его выдворению в одиночную камеру на 13 лет. Возвращение Гриценко в Москву вызывает тревогу среди местных жителей, которые настаивают на контроле за ним со стороны правоохранительных органов.