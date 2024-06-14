В Нижневартовске из-за паводка изменят схему движения автобусов

В Нижневартовске из-за повышения уровня воды в Оби с 15 июня будет изменена схема движения общественного транспорта по маршруту № 93. Об этом сообщает мэрия на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«С 15 июня и до стабилизации обстановки будет изменена схема движения автобуса по маршруту № 93 (Автовокзал — Магазин «Лето» — Автовокзал), — указано в публикации. ГАИ рекомендует ограничить движение транспорта к дачам в районе РЭБ флота и в сторону СОНТ «Ремонтник-87».
Управление по делам ГО и ЧС просит югорчан не выезжать на дачные участки без необходимости, не ночевать там и не оставлять транспорт, иметь при себе вещи первой необходимости и документы на случай эвакуации. Уезжая — выключать электроэнергию и газ. По возможности ценные вещи нужно разместить на верхних этажах.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске район дач рядом с поселком Дивный затопило из-за паводка. В нем проживают около 500 человек.
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