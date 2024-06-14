G7 потребовала от России около 500 млрд долларов

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Активы РФ останутся заморожены до тех пор, пока РФ не "прекратит конфликт" на Украине
Активы РФ останутся заморожены до тех пор, пока РФ не "прекратит конфликт" на Украине Фото:

РФ должна компенсировать Украине ущерб в размере 486 миллиардов долларов, якобы нанесенный в результате конфликта. Об этом заявили на саммите G7. 

«Россия должна выплатить ущерб в 486 млрд долларов, нанесенный Украине», — говорится в заявлении. Трансляция саммита идет на youtube-канале G7. Страны "Большой семерки" объявили о продолжении заморозки российских активов до момента, пока Россия не прекратит конфликт на Украине и не выплатит компенсацию за ущерб.

Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что страны G7 пообещали удерживать замороженными российские активы.  По информации Politico, США и ряд стран Евросоюза разошлись во мнениях по использованию российских активов в поддержку Украине.

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РФ должна компенсировать Украине ущерб в размере 486 миллиардов долларов, якобы нанесенный в результате конфликта. Об этом заявили на саммите G7.  «Россия должна выплатить ущерб в 486 млрд долларов, нанесенный Украине», — говорится в заявлении. Трансляция саммита идет на youtube-канале G7. Страны "Большой семерки" объявили о продолжении заморозки российских активов до момента, пока Россия не прекратит конфликт на Украине и не выплатит компенсацию за ущерб. Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что страны G7 пообещали удерживать замороженными российские активы.  По информации Politico, США и ряд стран Евросоюза разошлись во мнениях по использованию российских активов в поддержку Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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