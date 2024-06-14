G7 потребовала от России около 500 млрд долларов

РФ должна компенсировать Украине ущерб в размере 486 миллиардов долларов, якобы нанесенный в результате конфликта. Об этом заявили на саммите G7.
«Россия должна выплатить ущерб в 486 млрд долларов, нанесенный Украине», — говорится в заявлении. Трансляция саммита идет на youtube-канале G7. Страны "Большой семерки" объявили о продолжении заморозки российских активов до момента, пока Россия не прекратит конфликт на Украине и не выплатит компенсацию за ущерб.
Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что страны G7 пообещали удерживать замороженными российские активы. По информации Politico, США и ряд стран Евросоюза разошлись во мнениях по использованию российских активов в поддержку Украине.
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