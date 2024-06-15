Судно с 271 пассажиром затонуло в Демократической Республике Конго

В Демократической Республике Конго рядом с населенным пунктом Ледиба затонуло судно, на борту которого находился 271 человек, 80 из них пропали без вести. Об этом сообщили в МВД страны.
«Судно, следовавшее из Муши в Киншасу, перевозило около 271 пассажира. Правительство республики направило на место следственную группу для установления виновных, а межведомственная комиссия возглавит гуманитарный караван для спасения выживших», — передает Actualite информацию из МВД Конго. Отмечается, что без вести пропали 80 человек.
Ранее в Красноярске в Енисейском заливе затонул буксир «Байкал», на его борту находилось девять человек. Восьмерых человек удалось спасти, им оказана медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет MK.RU.
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В Демократической Республике Конго рядом с населенным пунктом Ледиба затонуло судно, на борту которого находился 271 человек, 80 из них пропали без вести. Об этом сообщили в МВД страны. «Судно, следовавшее из Муши в Киншасу, перевозило около 271 пассажира. Правительство республики направило на место следственную группу для установления виновных, а межведомственная комиссия возглавит гуманитарный караван для спасения выживших», — передает Actualite информацию из МВД Конго. Отмечается, что без вести пропали 80 человек. Ранее в Красноярске в Енисейском заливе затонул буксир «Байкал», на его борту находилось девять человек. Восьмерых человек удалось спасти, им оказана медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет MK.RU.