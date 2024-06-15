Происшествия Судно с 271 пассажиром затонуло в Демократической Республике Конго 15 июня 2024 в 15:23 Размер текста - 17 + В Демократической Республике Конго после трагедии с затонувшим судном без вести пропало 80 человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Демократической Республике Конго рядом с населенным пунктом Ледиба затонуло судно, на борту которого находился 271 человек, 80 из них пропали без вести. Об этом сообщили в МВД страны. «Судно, следовавшее из Муши в Киншасу, перевозило около 271 пассажира. Правительство республики направило на место следственную группу для установления виновных, а межведомственная комиссия возглавит гуманитарный караван для спасения выживших», — передает Actualite информацию из МВД Конго. Отмечается, что без вести пропали 80 человек. Ранее в Красноярске в Енисейском заливе затонул буксир «Байкал», на его борту находилось девять человек. Восьмерых человек удалось спасти, им оказана медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Демократической Республике Конго рядом с населенным пунктом Ледиба затонуло судно, на борту которого находился 271 человек, 80 из них пропали без вести. Об этом сообщили в МВД страны. «Судно, следовавшее из Муши в Киншасу, перевозило около 271 пассажира. Правительство республики направило на место следственную группу для установления виновных, а межведомственная комиссия возглавит гуманитарный караван для спасения выживших», — передает Actualite информацию из МВД Конго. Отмечается, что без вести пропали 80 человек. Ранее в Красноярске в Енисейском заливе затонул буксир «Байкал», на его борту находилось девять человек. Восьмерых человек удалось спасти, им оказана медицинская помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, пишет MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям