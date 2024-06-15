Запад на саммите по Украине резко изменил позицию по переговорам с Россией

Глава Швейцарии Амхерд: для мира на Украине нужно провести переговоры с Россией

15 июня 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Президент Швейцарии заявила, что нужно провести диалог с РФ, чтобы достичь мира на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На саммите по Украине в Швейцарии западные страны не смогли достичь мира, потому что для этого нужно провести переговоры с Россией на будущих подобных мероприятиях. Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд. Однако на данную конференцию страну официально не пригласили. «Мы не сможем объявить о мире для Украины», — заявила Амхерд во время мирного саммита по Киеву. Трансляция проходит на Youtube-канале Офиса президента Украины. Глава Швейцарии объяснила такую фразу тем, что в какой-то период времени нужно будет сесть за стол переговоров с Россией, которую официально на данную конференцию не пригласили. Виола Амхерд выразила мнение, что процесс диалога с РФ станет темой обсуждения для многих делегаций. Сейчас шаг о совместных переговорах с российской стороной нужно сделать вместе, отметила глава Швейцарии. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Россия должна быть представлена на следующих саммитах по Украине. По его словам, цель нынешней конференции состоит в том, чтобы заложить основы для этого процесса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На саммите по Украине в Швейцарии западные страны не смогли достичь мира, потому что для этого нужно провести переговоры с Россией на будущих подобных мероприятиях. Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амхерд. Однако на данную конференцию страну официально не пригласили. «Мы не сможем объявить о мире для Украины», — заявила Амхерд во время мирного саммита по Киеву. Трансляция проходит на Youtube-канале Офиса президента Украины. Глава Швейцарии объяснила такую фразу тем, что в какой-то период времени нужно будет сесть за стол переговоров с Россией, которую официально на данную конференцию не пригласили. Виола Амхерд выразила мнение, что процесс диалога с РФ станет темой обсуждения для многих делегаций. Сейчас шаг о совместных переговорах с российской стороной нужно сделать вместе, отметила глава Швейцарии. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Россия должна быть представлена на следующих саммитах по Украине. По его словам, цель нынешней конференции состоит в том, чтобы заложить основы для этого процесса.