Врио губернатора Кухарук проверил готовность к сдаче главного долгостроя ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Нижневартовск проверил готовность к сдаче в эксплуатацию Окружную клиническую больницу. Об этом он сообщит в своем telegram-канале.
«Главное сегодня — Окружная клиническая больница и вопросы, связанные с ее полным вводом в эксплуатацию. Это один из важнейших проектов в сфере здравоохранения Югры», — написал Руслан Кухарук.
Готовность объекта составляет более 99%. «На месте провел совещание с коллегами, представителями общественности. Согласно докладам, больница будет готова к полной сдаче к концу июля — на завершение работ есть полтора месяца», — рассказал Кухарук. Врио губернатора поставил задачу в кратчайшие сроки сдать больницу в эксплуатацию.
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