14 июня 2024

Врио губернатора Кухарук проверил готовность к сдаче главного долгостроя ХМАО

Врио губернатора Кухарук проверил строительство больницы в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проверил готовность к сдаче больницы в Нижневартовске
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проверил готовность к сдаче больницы в Нижневартовске Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Нижневартовск проверил готовность к сдаче в эксплуатацию Окружную клиническую больницу. Об этом он сообщит в своем telegram-канале.

«Главное сегодня — Окружная клиническая больница и вопросы, связанные с ее полным вводом в эксплуатацию. Это один из важнейших проектов в сфере здравоохранения Югры», — написал Руслан Кухарук.

Готовность объекта составляет более 99%. «На месте провел совещание с коллегами, представителями общественности. Согласно докладам, больница будет готова к полной сдаче к концу июля — на завершение работ есть полтора месяца», — рассказал Кухарук. Врио губернатора поставил задачу в кратчайшие сроки сдать больницу в эксплуатацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Нижневартовск проверил готовность к сдаче в эксплуатацию Окружную клиническую больницу. Об этом он сообщит в своем telegram-канале. «Главное сегодня — Окружная клиническая больница и вопросы, связанные с ее полным вводом в эксплуатацию. Это один из важнейших проектов в сфере здравоохранения Югры», — написал Руслан Кухарук. Готовность объекта составляет более 99%. «На месте провел совещание с коллегами, представителями общественности. Согласно докладам, больница будет готова к полной сдаче к концу июля — на завершение работ есть полтора месяца», — рассказал Кухарук. Врио губернатора поставил задачу в кратчайшие сроки сдать больницу в эксплуатацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...