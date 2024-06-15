Названы категории россиян, которые будут меньше платить за ЖКХ

Моисеев: с 1 июля пенсионеров и инвалидов освободят от комиссий при оплате ЖКХ

16 июня 2024 в 05:12 Размер текста - 17 +

С 1 июля пенсионеров и инвалидов освободят от комиссий при оплате ЖКХ Фото: Илья Московец © URA.RU Некоторые категории россиян с 1 июля будут освобождены от комиссий при оплате ЖКХ. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. Речь идет пенсионерах, инвалидов, ветеранов боевых действий. Меры также коснутся гражданах старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, а также о членах семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. «Эти меры коснутся пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготных категорий граждан», — отмечает Моисеев в комментариях агентству «Прайм». Он отметил, что в апреле 2024 года правительство приняло распоряжение, которое определяет перечень льготников. Ранее в Госдуме предложили ввести новую льготу в сфере ЖКХ для ветеранов. По словам депутата Леонида Слуцкого, в адрес российского правительства направлен законопроект, устанавливающей скидку в 50% на оплату отопления частных домов для ветеранов боевых действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые категории россиян с 1 июля будут освобождены от комиссий при оплате ЖКХ. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. Речь идет пенсионерах, инвалидов, ветеранов боевых действий. Меры также коснутся гражданах старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, а также о членах семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. «Эти меры коснутся пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготных категорий граждан», — отмечает Моисеев в комментариях агентству «Прайм». Он отметил, что в апреле 2024 года правительство приняло распоряжение, которое определяет перечень льготников. Ранее в Госдуме предложили ввести новую льготу в сфере ЖКХ для ветеранов. По словам депутата Леонида Слуцкого, в адрес российского правительства направлен законопроект, устанавливающей скидку в 50% на оплату отопления частных домов для ветеранов боевых действий.