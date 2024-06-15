15 июня 2024

Названы категории россиян, которые будут меньше платить за ЖКХ

Моисеев: с 1 июля пенсионеров и инвалидов освободят от комиссий при оплате ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбург , инвалид, пенсионер, старость
С 1 июля пенсионеров и инвалидов освободят от комиссий при оплате ЖКХ Фото:

Некоторые категории россиян с 1 июля будут освобождены от комиссий при оплате ЖКХ. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. Речь идет пенсионерах, инвалидов, ветеранов боевых действий. Меры также коснутся гражданах старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, а также о членах семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

«Эти меры коснутся пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготных категорий граждан», — отмечает Моисеев в комментариях агентству «Прайм». Он отметил, что в апреле 2024 года правительство приняло распоряжение, которое определяет перечень льготников.

Ранее в Госдуме предложили ввести новую льготу в сфере ЖКХ для ветеранов. По словам депутата Леонида Слуцкого, в адрес российского правительства направлен законопроект, устанавливающей скидку в 50% на оплату отопления частных домов для ветеранов боевых действий.

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Некоторые категории россиян с 1 июля будут освобождены от комиссий при оплате ЖКХ. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. Речь идет пенсионерах, инвалидов, ветеранов боевых действий. Меры также коснутся гражданах старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, а также о членах семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. «Эти меры коснутся пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготных категорий граждан», — отмечает Моисеев в комментариях агентству «Прайм». Он отметил, что в апреле 2024 года правительство приняло распоряжение, которое определяет перечень льготников. Ранее в Госдуме предложили ввести новую льготу в сфере ЖКХ для ветеранов. По словам депутата Леонида Слуцкого, в адрес российского правительства направлен законопроект, устанавливающей скидку в 50% на оплату отопления частных домов для ветеранов боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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