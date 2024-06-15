Названы категории россиян, которые будут меньше платить за ЖКХ

Некоторые категории россиян с 1 июля будут освобождены от комиссий при оплате ЖКХ. Об этом заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. Речь идет пенсионерах, инвалидов, ветеранов боевых действий. Меры также коснутся гражданах старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, а также о членах семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
«Эти меры коснутся пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготных категорий граждан», — отмечает Моисеев в комментариях агентству «Прайм». Он отметил, что в апреле 2024 года правительство приняло распоряжение, которое определяет перечень льготников.
Ранее в Госдуме предложили ввести новую льготу в сфере ЖКХ для ветеранов. По словам депутата Леонида Слуцкого, в адрес российского правительства направлен законопроект, устанавливающей скидку в 50% на оплату отопления частных домов для ветеранов боевых действий.
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