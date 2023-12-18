В Госдуме предложили ввести новую льготу в сфере ЖКХ для ветеранов

Депутат Слуцкий захотел компенсировать 50% оплаты за отопление для ветеранов
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В Госдуме предложили новую льготу для ветеранов СВО в сфере ЖКХ Фото:

В адрес российского правительства направлен законопроект, устанавливающей скидку в 50% на оплату отопления частных домов для ветеранов боевых действий. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Наша инициатива касается тех ребят, которые проживают в собственных домах, на селе, там, где нет центрального отопления. Мы предлагаем компенсировать половину стоимости твердого топлива или иных вариантов, например, газа в баллонах» — добавил Слуцкий в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что государство должно заботиться о ветеранах.

На сегодняшний день ветераны могут претендовать на компенсацию расходов на оплату жилья в размере 50%. Также им положена скидка в размере 50% взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. В августе президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 500 рублей для ветеранов блокадного Сталинграда.

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В адрес российского правительства направлен законопроект, устанавливающей скидку в 50% на оплату отопления частных домов для ветеранов боевых действий. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии ЛДПР Леонид Слуцкий. «Наша инициатива касается тех ребят, которые проживают в собственных домах, на селе, там, где нет центрального отопления. Мы предлагаем компенсировать половину стоимости твердого топлива или иных вариантов, например, газа в баллонах» — добавил Слуцкий в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что государство должно заботиться о ветеранах. На сегодняшний день ветераны могут претендовать на компенсацию расходов на оплату жилья в размере 50%. Также им положена скидка в размере 50% взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. В августе президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате в размере 500 рублей для ветеранов блокадного Сталинграда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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