Депутат Рады закатил истерику из-за фото Зеленского на саммите в Швейцарии. Фото

Депутат Рады Арьев из-за фото Зеленского задался вопросом о роли Андрея Ермака
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак,  stock
Владимир Арьев не понимает, что делал Андрей Ермак (на фото) на конференции по Украине в Швейцарии Фото:

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев возмутился из-за присутствия главы офиса президента Украины Андрея Ермака на общем фото участников мирного саммита в Швейцарии. По протоколу на фотографии должны присутствовать только первые лица государств. В связи с этим Арьев задался вопросом, лидером какого государства является Ермак.

«Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица», — написал Арьев в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). К своему сообщению он приложил общее фото участников саммита, где присутствует сам Ермак. Также депутат Верховной Рады иронично задался вопросом, провозглашена ли в Киеве система управления государством посредством двух равноправных лиц.

На одном из фото, сделанном во время саммита, президент Швейцарии Виола Амхерд занимает центральное положение, а рядом с ней располагаются другие высокопоставленные гости. Андрей Ермак стоит в первом ряду. Он привлекает внимание своей одеждой в стиле милитари. Ермак выделяется на фоне других участников и своим ростом, несмотря на то, что обычно более высокие люди стоят во втором ряду. Сам президент Украины Владимир Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, на фотографии не выделяется.

Ранее британская газета The Times писала, что окружение Зеленского встревожено растущим влиянием Андрея Ермака на украинского лидера. Это волнение вызвано тем, что второго обвиняют в узурпации демократических процессов и присвоении личной власти.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев возмутился из-за присутствия главы офиса президента Украины Андрея Ермака на общем фото участников мирного саммита в Швейцарии. По протоколу на фотографии должны присутствовать только первые лица государств. В связи с этим Арьев задался вопросом, лидером какого государства является Ермак. «Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица», — написал Арьев в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). К своему сообщению он приложил общее фото участников саммита, где присутствует сам Ермак. Также депутат Верховной Рады иронично задался вопросом, провозглашена ли в Киеве система управления государством посредством двух равноправных лиц. На одном из фото, сделанном во время саммита, президент Швейцарии Виола Амхерд занимает центральное положение, а рядом с ней располагаются другие высокопоставленные гости. Андрей Ермак стоит в первом ряду. Он привлекает внимание своей одеждой в стиле милитари. Ермак выделяется на фоне других участников и своим ростом, несмотря на то, что обычно более высокие люди стоят во втором ряду. Сам президент Украины Владимир Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, на фотографии не выделяется. Ранее британская газета The Times писала, что окружение Зеленского встревожено растущим влиянием Андрея Ермака на украинского лидера. Это волнение вызвано тем, что второго обвиняют в узурпации демократических процессов и присвоении личной власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...