Депутат Рады закатил истерику из-за фото Зеленского на саммите в Швейцарии. Фото

Депутат Рады Арьев из-за фото Зеленского задался вопросом о роли Андрея Ермака

16 июня 2024 в 08:37 Размер текста - 17 +

Владимир Арьев не понимает, что делал Андрей Ермак (на фото) на конференции по Украине в Швейцарии Фото: Официальный сайт президента Украины Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев возмутился из-за присутствия главы офиса президента Украины Андрея Ермака на общем фото участников мирного саммита в Швейцарии. По протоколу на фотографии должны присутствовать только первые лица государств. В связи с этим Арьев задался вопросом, лидером какого государства является Ермак. «Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица», — написал Арьев в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). К своему сообщению он приложил общее фото участников саммита, где присутствует сам Ермак. Также депутат Верховной Рады иронично задался вопросом, провозглашена ли в Киеве система управления государством посредством двух равноправных лиц. На одном из фото, сделанном во время саммита, президент Швейцарии Виола Амхерд занимает центральное положение, а рядом с ней располагаются другие высокопоставленные гости. Андрей Ермак стоит в первом ряду. Он привлекает внимание своей одеждой в стиле милитари. Ермак выделяется на фоне других участников и своим ростом, несмотря на то, что обычно более высокие люди стоят во втором ряду. Сам президент Украины Владимир Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, на фотографии не выделяется. Ранее британская газета The Times писала, что окружение Зеленского встревожено растущим влиянием Андрея Ермака на украинского лидера. Это волнение вызвано тем, что второго обвиняют в узурпации демократических процессов и присвоении личной власти. Фото: соцсети Владимира Арьева Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев возмутился из-за присутствия главы офиса президента Украины Андрея Ермака на общем фото участников мирного саммита в Швейцарии. По протоколу на фотографии должны присутствовать только первые лица государств. В связи с этим Арьев задался вопросом, лидером какого государства является Ермак. «Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? На общем фото на саммитах, по протоколу, присутствуют только первые лица», — написал Арьев в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). К своему сообщению он приложил общее фото участников саммита, где присутствует сам Ермак. Также депутат Верховной Рады иронично задался вопросом, провозглашена ли в Киеве система управления государством посредством двух равноправных лиц. На одном из фото, сделанном во время саммита, президент Швейцарии Виола Амхерд занимает центральное положение, а рядом с ней располагаются другие высокопоставленные гости. Андрей Ермак стоит в первом ряду. Он привлекает внимание своей одеждой в стиле милитари. Ермак выделяется на фоне других участников и своим ростом, несмотря на то, что обычно более высокие люди стоят во втором ряду. Сам президент Украины Владимир Зеленский, стоящий справа от Амхерд в штанах защитного цвета и черном джемпере, на фотографии не выделяется. Ранее британская газета The Times писала, что окружение Зеленского встревожено растущим влиянием Андрея Ермака на украинского лидера. Это волнение вызвано тем, что второго обвиняют в узурпации демократических процессов и присвоении личной власти.