The Times: окружение Зеленского встревожено растущим влиянием Ермака

Чиновники в Киеве обеспокоены тем, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак слишком сильно влияет на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета The Times.
«Поскольку первый избранный срок [Владимира] Зеленского подошел к концу, высокопоставленные правительственные, военные, правоохранительные и дипломатические источники, <...> выразили тревогу по поводу его растущей зависимости от Андрея Ермака, руководителя его администрации», — пишет автор материала. Там же отметили, что данная обеспокоенность выражена тем, что главу офиса президента обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов.
По информации Times, Ермак оказывает существенное влияние на президентское управление, контролируя доступ к Зеленскому и замещая его на ключевых встречах, в том числе с послами стран G7. Некоторые источники даже называют Ермака «фактически главой государства» или «вице-президентом Украины».
Ранее отмечалось, что глава офиса президента Украины обладает необычайно широкими полномочиями из-за условий военного времени. Близость Ермака к украинскому лидеру и его очевидное влияние на него вызывают шквал резкой критики среди населения Украины.
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