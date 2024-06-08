08 июня 2024

The Times: окружение Зеленского встревожено растущим влиянием Ермака

© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине Андрея Ермака называют "фактически главой государства"
На Украине Андрея Ермака называют "фактически главой государства" Фото:

Чиновники в Киеве обеспокоены тем, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак слишком сильно влияет на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Поскольку первый избранный срок [Владимира] Зеленского подошел к концу, высокопоставленные правительственные, военные, правоохранительные и дипломатические источники, <...> выразили тревогу по поводу его растущей зависимости от Андрея Ермака, руководителя его администрации», — пишет автор материала. Там же отметили, что данная обеспокоенность выражена тем, что главу офиса президента обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов.

По информации Times, Ермак оказывает существенное влияние на президентское управление, контролируя доступ к Зеленскому и замещая его на ключевых встречах, в том числе с послами стран G7. Некоторые источники даже называют Ермака «фактически главой государства» или «вице-президентом Украины».

Ранее отмечалось, что глава офиса президента Украины обладает необычайно широкими полномочиями из-за условий военного времени. Близость Ермака к украинскому лидеру и его очевидное влияние на него вызывают шквал резкой критики среди населения Украины.

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Чиновники в Киеве обеспокоены тем, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак слишком сильно влияет на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета The Times. «Поскольку первый избранный срок [Владимира] Зеленского подошел к концу, высокопоставленные правительственные, военные, правоохранительные и дипломатические источники, <...> выразили тревогу по поводу его растущей зависимости от Андрея Ермака, руководителя его администрации», — пишет автор материала. Там же отметили, что данная обеспокоенность выражена тем, что главу офиса президента обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов. По информации Times, Ермак оказывает существенное влияние на президентское управление, контролируя доступ к Зеленскому и замещая его на ключевых встречах, в том числе с послами стран G7. Некоторые источники даже называют Ермака «фактически главой государства» или «вице-президентом Украины». Ранее отмечалось, что глава офиса президента Украины обладает необычайно широкими полномочиями из-за условий военного времени. Близость Ермака к украинскому лидеру и его очевидное влияние на него вызывают шквал резкой критики среди населения Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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