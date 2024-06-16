Силовики подняты по тревоге после захвата заложников в СИЗО Ростова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения подростку Дмитрию Дубовичу. Екатеринбург, уголовное дело, собака, арест, кинолог, силовик, фсин, суд
Силовики выдвинулись к зданию СИЗО в Ростове-на-Дону Фото:

После поступивших сообщений о возможном захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, сотрудники правоохранительных органов подняты по тревоге. Об этом рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН)

«Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге. Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников ФСИН», — сообщает ведомство. Там добавили, что правоохранители вооружены и направлены к зданию СИЗО на улице Максима Горького. Также было отправлено значительное количество машин скорой помощи к месту происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После поступивших сообщений о возможном захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, сотрудники правоохранительных органов подняты по тревоге. Об этом рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) «Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге. Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников ФСИН», — сообщает ведомство. Там добавили, что правоохранители вооружены и направлены к зданию СИЗО на улице Максима Горького. Также было отправлено значительное количество машин скорой помощи к месту происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...