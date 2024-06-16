Силовики подняты по тревоге после захвата заложников в СИЗО Ростова

После поступивших сообщений о возможном захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, сотрудники правоохранительных органов подняты по тревоге. Об этом рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН)
«Весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге. Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников ФСИН», — сообщает ведомство. Там добавили, что правоохранители вооружены и направлены к зданию СИЗО на улице Максима Горького. Также было отправлено значительное количество машин скорой помощи к месту происшествия.
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