Медведев назвал сюрреализмом саммит по Украине в Швейцарии

16 июня 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что конференция в Швейцарии является позором Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирный саммит по Киеву в Швейцарии является «чистейшим сюрреализмом» и позором. Об этом сообщил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. «Этот швейцарский „скотный двор“ — чистейший сюрреализм», — заявил Медведев в своем telegram-канале . Он добавил, что саммит является позором. Дмитрий Медведев добавил, что участники форума не понимают своей роли в данном мероприятии. Он использовал яркие метафоры для описания организаторов и участников встречи. Так, замглавы Совбеза уподобил инициаторов «швейцарским пастушкам», выбравшим для участия только «проверенных животных». Участников саммита он назвал «стадом блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов» и «сворой европейских цепных псов». Медведев также высказался о роли президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на форуме. Байдена он упомянул как «незримо присутствующего во главе отары», несмотря на его отсутствие из-за состояния здоровья. Харрис Медведев описал как «недалекую заместительницу», которая быстро покинула форум после своего выступления. Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков сообщил, что мирный саммит не имеет отношения к вопросам урегулирования ситуации на Украине, он является судом над Россией. Также он отметил, что конференция используется для сохранения западными странами гегемонии и влияния на мировое сообщество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мирный саммит по Киеву в Швейцарии является «чистейшим сюрреализмом» и позором. Об этом сообщил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. «Этот швейцарский „скотный двор“ — чистейший сюрреализм», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что саммит является позором. Дмитрий Медведев добавил, что участники форума не понимают своей роли в данном мероприятии. Он использовал яркие метафоры для описания организаторов и участников встречи. Так, замглавы Совбеза уподобил инициаторов «швейцарским пастушкам», выбравшим для участия только «проверенных животных». Участников саммита он назвал «стадом блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов» и «сворой европейских цепных псов». Медведев также высказался о роли президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на форуме. Байдена он упомянул как «незримо присутствующего во главе отары», несмотря на его отсутствие из-за состояния здоровья. Харрис Медведев описал как «недалекую заместительницу», которая быстро покинула форум после своего выступления. Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков сообщил, что мирный саммит не имеет отношения к вопросам урегулирования ситуации на Украине, он является судом над Россией. Также он отметил, что конференция используется для сохранения западными странами гегемонии и влияния на мировое сообщество.