Сенатор Цеков заявил, что истинная цель саммите в Швейцарии — суд над Россией

16 июня 2024 в 08:56 Размер текста - 17 +

Саммит в Швейцарии не решит ситуацию на Украине, он является судом над РФ, заявил Сергей Цеков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирный саммит в Швейцарии является судом над Россией, он не имеет отношения к вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. Новость по теме Путин предложил Украине закончить конфликт: новые условия. Видео «Это не конференция по достижению мира на Украине. Эта конференция является судилищем над Россией, с этой целью она и собрана», — заявил Цеков. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что саммит используется для сохранения западными странами влияния на мир и гегемонии в целом. США и Европу не волнуют жизни украинских граждан, подчеркнул Цеков. Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ выдвинул новое предложение Киеву. Он говорил, что конфликт будет завершен, если ВСУ уйдут с новых российских территорий. Сенатор Цеков отметил, что эти высказывания президента России известны странам-участницам конференции и активно обсуждаются. Однако на саммите не будет принято никаких конкретных решений относительно этих заявлений. Цеков подчеркнул, что Путин ясно выразил позицию РФ и предупредил о возможности более жестких требований в случае, если текущие условия не будут приняты. Ранее агентство Bloomberg писало, что конференция в Швейцарии может провалиться, потому что на ней не присутствует Китай. Также она не приведет к миру. Участники саммита рискуют не найти путь к завершению конфликта на Украине. Также президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что в этом диалоге важно присутствие России. Однако страна не была официально приглашена на конференцию. Более подробно о первом дне саммита в Швейцарии и о его итогах — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мирный саммит в Швейцарии является судом над Россией, он не имеет отношения к вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков. «Это не конференция по достижению мира на Украине. Эта конференция является судилищем над Россией, с этой целью она и собрана», — заявил Цеков. Его слова передает ТАСС. Он добавил, что саммит используется для сохранения западными странами влияния на мир и гегемонии в целом. США и Европу не волнуют жизни украинских граждан, подчеркнул Цеков. Ранее российский президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ выдвинул новое предложение Киеву. Он говорил, что конфликт будет завершен, если ВСУ уйдут с новых российских территорий. Сенатор Цеков отметил, что эти высказывания президента России известны странам-участницам конференции и активно обсуждаются. Однако на саммите не будет принято никаких конкретных решений относительно этих заявлений. Цеков подчеркнул, что Путин ясно выразил позицию РФ и предупредил о возможности более жестких требований в случае, если текущие условия не будут приняты. Ранее агентство Bloomberg писало, что конференция в Швейцарии может провалиться, потому что на ней не присутствует Китай. Также она не приведет к миру. Участники саммита рискуют не найти путь к завершению конфликта на Украине. Также президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что в этом диалоге важно присутствие России. Однако страна не была официально приглашена на конференцию. Более подробно о первом дне саммита в Швейцарии и о его итогах — в материале URA.RU.