Венгрия, Турция и Сербия подписали украинскую декларацию

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Декларацию по Украине подписали только 80 стран, сообщили организаторы Фото:

Итоговый документ по украинской конференции в Швейцарии подписали 80 участников из 92. Среди них: Турция и Сербия, Венгрия, сообщили организаторы встречи.

Документ подписали: Турция, США, Черногория, Кипр, Сербия, Венгрия и еще 74 страны. Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР и ОАЭ отказались подписывать итоговую декларацию. Такой список предоставили организаторы встречи, передает telegram-канал «Страна.ua».

Конференция проходит 15—16 июня. В ней приняли участие представители 92 государств и восьми международных организаций. Россию на саммит не пригласили. При этом швейцарская сторона отмечала, что без участия Москвы невозможно прийти к мирному соглашению по Украине. А канцлер ФРГ Олаф Шольц высказывал мнение, что конференция в Швейцарии нужна, чтобы в будущем попытаться наладить отношения с РФ.

Список стран, подписавших итоговую декларацию по Украине после конференции в Швейцарии: фото
Список стран, подписавших итоговую декларацию
Фото:

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Итоговый документ по украинской конференции в Швейцарии подписали 80 участников из 92. Среди них: Турция и Сербия, Венгрия, сообщили организаторы встречи. Документ подписали: Турция, США, Черногория, Кипр, Сербия, Венгрия и еще 74 страны. Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР и ОАЭ отказались подписывать итоговую декларацию. Такой список предоставили организаторы встречи, передает telegram-канал «Страна.ua». Конференция проходит 15—16 июня. В ней приняли участие представители 92 государств и восьми международных организаций. Россию на саммит не пригласили. При этом швейцарская сторона отмечала, что без участия Москвы невозможно прийти к мирному соглашению по Украине. А канцлер ФРГ Олаф Шольц высказывал мнение, что конференция в Швейцарии нужна, чтобы в будущем попытаться наладить отношения с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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