Венгрия, Турция и Сербия подписали украинскую декларацию

16 июня 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Декларацию по Украине подписали только 80 стран, сообщили организаторы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Итоговый документ по украинской конференции в Швейцарии подписали 80 участников из 92. Среди них: Турция и Сербия, Венгрия, сообщили организаторы встречи. Документ подписали: Турция, США, Черногория, Кипр, Сербия, Венгрия и еще 74 страны. Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР и ОАЭ отказались подписывать итоговую декларацию. Такой список предоставили организаторы встречи, передает telegram-канал «Страна.ua». Конференция проходит 15—16 июня. В ней приняли участие представители 92 государств и восьми международных организаций. Россию на саммит не пригласили. При этом швейцарская сторона отмечала, что без участия Москвы невозможно прийти к мирному соглашению по Украине. А канцлер ФРГ Олаф Шольц высказывал мнение, что конференция в Швейцарии нужна, чтобы в будущем попытаться наладить отношения с РФ. Список стран, подписавших итоговую декларацию Фото: telegram-канал газеты «Страна.ua» / https://t.me/stranaua/158224 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Итоговый документ по украинской конференции в Швейцарии подписали 80 участников из 92. Среди них: Турция и Сербия, Венгрия, сообщили организаторы встречи. Документ подписали: Турция, США, Черногория, Кипр, Сербия, Венгрия и еще 74 страны. Армения, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР и ОАЭ отказались подписывать итоговую декларацию. Такой список предоставили организаторы встречи, передает telegram-канал «Страна.ua». Конференция проходит 15—16 июня. В ней приняли участие представители 92 государств и восьми международных организаций. Россию на саммит не пригласили. При этом швейцарская сторона отмечала, что без участия Москвы невозможно прийти к мирному соглашению по Украине. А канцлер ФРГ Олаф Шольц высказывал мнение, что конференция в Швейцарии нужна, чтобы в будущем попытаться наладить отношения с РФ.