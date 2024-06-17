Происшествия Криминал Начальника КрасЖД арестовали в Иркутске за взятку 17 июня 2024 в 11:15 Размер текста - 17 + Железнодорожник проходит по делу о коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован в Иркутске Вадим Владимиров арестован по подозрению во взятке. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. «Арестовать на два месяца, до 11 августа», — сообщили в суде. Владимиров проходит по делу о взятке в крупном размере. Как сообщает «Царьград», размер взятки не уточняется. Однако речь идет о сумме не меньше 150 тысяч рублей, но не больше миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован в Иркутске Вадим Владимиров арестован по подозрению во взятке. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. «Арестовать на два месяца, до 11 августа», — сообщили в суде. Владимиров проходит по делу о взятке в крупном размере. Как сообщает «Царьград», размер взятки не уточняется. Однако речь идет о сумме не меньше 150 тысяч рублей, но не больше миллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям