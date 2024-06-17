Начальника КрасЖД арестовали в Иркутске за взятку

Железнодорожник проходит по делу о коррупции
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован в Иркутске Вадим Владимиров арестован по подозрению во взятке. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда.
«Арестовать на два месяца, до 11 августа», — сообщили в суде. Владимиров проходит по делу о взятке в крупном размере.
Как сообщает «Царьград», размер взятки не уточняется. Однако речь идет о сумме не меньше 150 тысяч рублей, но не больше миллиона рублей.
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