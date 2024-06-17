Рэпер Noize MC* вышел на сцену в футболке украинского батальона «Азов»**

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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, noize mc, нойз эм си, нойз мс
Иноагент Noize MC продемонстрировал экстремистскую символику на концерте в Валенсии Фото:

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) появился на своем концерте в испанском городе Валенсия в футболке с символикой украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией). Об этом сообщили в Life.

«Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) под одобрительные вопли толпы на своем концерте в испанской Валенсии продемонстрировал футболку с символикой украинского батальона „Азов“. Видео с концерта выкладывают пользователи в соцсети TikTok», — пишут в Life.

Музыкант, заметив в толпе на своем концерте развернутый украинский флаг, расстегнул пуговицы на рубашке. Под ней был мерч украинского нацбата «Азов».

Ранее URA.RU сообщало, что рэпер рискует стать фигурантом уголовного дела из-за нарушений деятельности иноагента. При этом, он уже не раз привлекался к административной ответственности из-за того, что не указывал свой статус.

*Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов

**Украинский батальон «Азов» признан террористической организацией, запрещенной в России

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Рэпер Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) появился на своем концерте в испанском городе Валенсия в футболке с символикой украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией). Об этом сообщили в Life. «Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) под одобрительные вопли толпы на своем концерте в испанской Валенсии продемонстрировал футболку с символикой украинского батальона „Азов“. Видео с концерта выкладывают пользователи в соцсети TikTok», — пишут в Life. Музыкант, заметив в толпе на своем концерте развернутый украинский флаг, расстегнул пуговицы на рубашке. Под ней был мерч украинского нацбата «Азов». Ранее URA.RU сообщало, что рэпер рискует стать фигурантом уголовного дела из-за нарушений деятельности иноагента. При этом, он уже не раз привлекался к административной ответственности из-за того, что не указывал свой статус. *Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов **Украинский батальон «Азов» признан террористической организацией, запрещенной в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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