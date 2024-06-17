Политика Рэпер Noize MC* вышел на сцену в футболке украинского батальона «Азов»** 17 июня 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + Иноагент Noize MC продемонстрировал экстремистскую символику на концерте в Валенсии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рэпер Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) появился на своем концерте в испанском городе Валенсия в футболке с символикой украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией). Об этом сообщили в Life. «Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) под одобрительные вопли толпы на своем концерте в испанской Валенсии продемонстрировал футболку с символикой украинского батальона „Азов“. Видео с концерта выкладывают пользователи в соцсети TikTok», — пишут в Life . Музыкант, заметив в толпе на своем концерте развернутый украинский флаг, расстегнул пуговицы на рубашке. Под ней был мерч украинского нацбата «Азов». Ранее URA.RU сообщало, что рэпер рискует стать фигурантом уголовного дела из-за нарушений деятельности иноагента. При этом, он уже не раз привлекался к административной ответственности из-за того, что не указывал свой статус. *Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов **Украинский батальон «Азов» признан террористической организацией, запрещенной в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Рэпер Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) появился на своем концерте в испанском городе Валенсия в футболке с символикой украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией). Об этом сообщили в Life. «Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) под одобрительные вопли толпы на своем концерте в испанской Валенсии продемонстрировал футболку с символикой украинского батальона „Азов“. Видео с концерта выкладывают пользователи в соцсети TikTok», — пишут в Life. Музыкант, заметив в толпе на своем концерте развернутый украинский флаг, расстегнул пуговицы на рубашке. Под ней был мерч украинского нацбата «Азов». Ранее URA.RU сообщало, что рэпер рискует стать фигурантом уголовного дела из-за нарушений деятельности иноагента. При этом, он уже не раз привлекался к административной ответственности из-за того, что не указывал свой статус. *Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов **Украинский батальон «Азов» признан террористической организацией, запрещенной в России {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям