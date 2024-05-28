Рэпер Noize MC* рискует стать фигурантом уголовного дела

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Выступление Noize MC на фестивале "Старый Новый Рок". поселок Заречный, Свердловская область, noize mc, алексеев иван
Иноагент Noize MC рискует получить до двух лет тюрьмы Фото:

Рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом РФ иноагентом) рискует попасть под уголовное дело из-за нарушений деятельности иноагента. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Иван Алексеев может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иноагента», — передает ТАСС данные правоохранителей. Уточняется, что музыкант не раз привлекался к административной ответственности из-за того, что не указывал свой статус.

В случае возбуждения уголовки рэпер рискует получить штраф от 300 тысяч рублей. Кроме того, ему грозит до двух лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в уголовный розыск был объявлен рэпер Oxxxymiron (признан иноагентом). Причиной интереса со стороны МВД также стали нарушения деятельности иностранного агента.

*Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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Рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом РФ иноагентом) рискует попасть под уголовное дело из-за нарушений деятельности иноагента. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Иван Алексеев может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иноагента», — передает ТАСС данные правоохранителей. Уточняется, что музыкант не раз привлекался к административной ответственности из-за того, что не указывал свой статус. В случае возбуждения уголовки рэпер рискует получить штраф от 300 тысяч рублей. Кроме того, ему грозит до двух лет тюремного заключения. Ранее сообщалось, что в уголовный розыск был объявлен рэпер Oxxxymiron (признан иноагентом). Причиной интереса со стороны МВД также стали нарушения деятельности иностранного агента. *Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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