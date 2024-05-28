Рэпер Noize MC* рискует стать фигурантом уголовного дела

Рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом РФ иноагентом) рискует попасть под уголовное дело из-за нарушений деятельности иноагента. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Иван Алексеев может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иноагента», — передает ТАСС данные правоохранителей. Уточняется, что музыкант не раз привлекался к административной ответственности из-за того, что не указывал свой статус.
В случае возбуждения уголовки рэпер рискует получить штраф от 300 тысяч рублей. Кроме того, ему грозит до двух лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что в уголовный розыск был объявлен рэпер Oxxxymiron (признан иноагентом). Причиной интереса со стороны МВД также стали нарушения деятельности иностранного агента.
*Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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