Развлечения Знаменитости Рэпер Noize MC* рискует стать фигурантом уголовного дела 28 мая 2024 в 08:16 Размер текста - 17 + Иноагент Noize MC рискует получить до двух лет тюрьмы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом РФ иноагентом) рискует попасть под уголовное дело из-за нарушений деятельности иноагента. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Иван Алексеев может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иноагента», — передает ТАСС данные правоохранителей. Уточняется, что музыкант не раз привлекался к административной ответственности из-за того, что не указывал свой статус. В случае возбуждения уголовки рэпер рискует получить штраф от 300 тысяч рублей. Кроме того, ему грозит до двух лет тюремного заключения. Ранее сообщалось, что в уголовный розыск был объявлен рэпер Oxxxymiron (признан иноагентом). Причиной интереса со стороны МВД также стали нарушения деятельности иностранного агента. *Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев, признан Минюстом РФ иноагентом) рискует попасть под уголовное дело из-за нарушений деятельности иноагента. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Иван Алексеев может стать фигурантом уголовного дела за нарушение правил деятельности иноагента», — передает ТАСС данные правоохранителей. Уточняется, что музыкант не раз привлекался к административной ответственности из-за того, что не указывал свой статус. В случае возбуждения уголовки рэпер рискует получить штраф от 300 тысяч рублей. Кроме того, ему грозит до двух лет тюремного заключения. Ранее сообщалось, что в уголовный розыск был объявлен рэпер Oxxxymiron (признан иноагентом). Причиной интереса со стороны МВД также стали нарушения деятельности иностранного агента. *Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям