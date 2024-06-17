Жители челябинской многоэтажки задыхаются от трупного запаха

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Диван, где три месяца лежал труп женщины, отравляет жизнь соседей
Диван, где три месяца лежал труп женщины, отравляет жизнь соседей Фото:

Жители многоэтажного жилого дома в микрорайоне Парковый Челябинска задыхаются от трупного запаха. В одной из квартир скончалась одинокая бабушка, труп которой пролежал на диване около трех месяцев.

«Запах в подъезде начали ощущать в конце февраля — начале марта, а труп вывезли только в середине мая. Соседка по этажу Анастасия говорит, что некоторые жители не выдерживают и уходят из дома на целый день, только чтобы не чувствовать этот запах», — сообщает сайт «74.ру».

По данным соседей, женщина скончалась в своей квартире на пятом этаже, но после похорон диван, на котором тело разлагалось несколько месяцев, остался в комнате. Как уточнили в управляющей компании, близких родственников у бабушки нет, поэтому для вскрытия квартиры, где находится старый диван, придется ждать полтора года. Собственники недвижимости стараются уходить из дома пораньше и возвращаться как можно позже, так как в жару запах усиливается. Арендаторы постепенно съезжают из этого подъезда. 

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Жители многоэтажного жилого дома в микрорайоне Парковый Челябинска задыхаются от трупного запаха. В одной из квартир скончалась одинокая бабушка, труп которой пролежал на диване около трех месяцев. «Запах в подъезде начали ощущать в конце февраля — начале марта, а труп вывезли только в середине мая. Соседка по этажу Анастасия говорит, что некоторые жители не выдерживают и уходят из дома на целый день, только чтобы не чувствовать этот запах», — сообщает сайт «74.ру». По данным соседей, женщина скончалась в своей квартире на пятом этаже, но после похорон диван, на котором тело разлагалось несколько месяцев, остался в комнате. Как уточнили в управляющей компании, близких родственников у бабушки нет, поэтому для вскрытия квартиры, где находится старый диван, придется ждать полтора года. Собственники недвижимости стараются уходить из дома пораньше и возвращаться как можно позже, так как в жару запах усиливается. Арендаторы постепенно съезжают из этого подъезда. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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