Жители челябинской многоэтажки задыхаются от трупного запаха

Жители многоэтажного жилого дома в микрорайоне Парковый Челябинска задыхаются от трупного запаха. В одной из квартир скончалась одинокая бабушка, труп которой пролежал на диване около трех месяцев.
«Запах в подъезде начали ощущать в конце февраля — начале марта, а труп вывезли только в середине мая. Соседка по этажу Анастасия говорит, что некоторые жители не выдерживают и уходят из дома на целый день, только чтобы не чувствовать этот запах», — сообщает сайт «74.ру».
По данным соседей, женщина скончалась в своей квартире на пятом этаже, но после похорон диван, на котором тело разлагалось несколько месяцев, остался в комнате. Как уточнили в управляющей компании, близких родственников у бабушки нет, поэтому для вскрытия квартиры, где находится старый диван, придется ждать полтора года. Собственники недвижимости стараются уходить из дома пораньше и возвращаться как можно позже, так как в жару запах усиливается. Арендаторы постепенно съезжают из этого подъезда.
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