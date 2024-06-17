Челябинскую квартиру в Парковом с трупным запахом нельзя вскрыть по закону

Квартиру в Парковом районе в Челябинске, из которой с зимы доносится трупный запах, не имеют права вскрыть на законных основаниях. Жилье не опечатано, поэтому нужно ждать полтора года или должны объявиться наследники, сообщил URA.RU представитель управляющей компании «Парк Сервис».
«Мы не имеем законных оснований вскрыть квартиру без родственников, если бы она была опечатана тогда другой разговор, можно было бы действовать через участкового, а там закрыто, то есть у кого-то есть ключи. Там в течение полутора лет кто-то должен вступить в наследство. Просто нужно ждать», — сообщил URA.RU представитель кампании.
В УК отметили, родственники умершей пока не объявились. Представители компании отметили сложную ситуацию, а также то, что понимают людей, что запах идет.
Запах в подъезде начали ощущать в конце февраля — начале марта, а труп вывезли только в середине мая. Соседка по этажу Анастасия говорит, что некоторые жители не выдерживают и уходят из дома на целый день, только чтобы не чувствовать этот запах.
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